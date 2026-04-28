Sylvi Listhaug utfordrer Arbeiderpartiet: Frp tar over rollen som partiet for vanlige folk

Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, mener at Frp nå har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet for vanlige folk. Hun kritiserer Arbeiderpartiet for å ha blitt en del av eliten og statens forsvarer, og mener at Frp i dag bruker staten som et verktøy for å gjøre livet til vanlige folk lettere. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser kritikken og mener at Frps planer vil føre til større ulikheter og svekke velferdsstaten.

Sylvi Listhaug , leder for Fremskrittspartiet , utfordrer Arbeiderpartiet på deres egen grunnlag. Hun mener Frp nå har tatt over Aps rolle som partiet for vanlige folk, og at Arbeiderpartiet har blitt en del av den eliten de en gang kjempet mot.

Listhaug er klar til å utfordre statsminister Jonas Gahr Støre og hans parti, spesielt i forbindelse med arbeidernes kampdag 1. mai og Frps kommende landsmøte. Hun kritiserer Arbeiderpartiet for å ha blitt statens forsvarer, og at folk har blitt et verktøy i statens hender. Listhaug mener at Frp i dag bruker staten som et verktøy for å gjøre livet til vanlige folk lettere, mens Arbeiderpartiet i større grad fokuserer på å beskytte staten selv.

Hun mener også at Arbeiderpartiet bør være mer opptatt av hva som skjer blant folk flest, og peker spesielt på drivstoffavgiftene som et eksempel på hvor Ap har vært for passive. Hun mener at Støre og Ap ikke var interessert nok i å handle raskt i akutte kriser, som de galopperende drivstoffprisene. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser Listhaugs kritikk og mener at hennes synspunkter er et uttrykk for maktesløshet og ansvarsfraskrivelse.

Han er sterkt imot Frps økonomiske løfter, spesielt fjerningen av formuesskatten, som han sier vil gi de aller rikeste et skattekutt på mer enn hele politibudsjettet. Støre minner også om at Frp vil styrke det uorganiserte arbeidslivet med mer midlertidighet og deltid, svekke sykelønnsordningen og privatisere, splitte opp og innføre permanent nivådeling i skolen. Debatten mellom Listhaug og Støre viser en klar kontrast i synspunkter på hvordan staten bør fungere og hvem den skal tjene.

Mens Frp fokuserer på å gjøre livet lettere for vanlige folk, mener Arbeiderpartiet at Frps planer vil føre til større ulikheter og svekke velferdsstaten. Begge parter er klare til å kjempe for sine synspunkter i tiden som kommer, spesielt i forbindelse med 1. mai og Frps landsmøte. Debatten viser også en klar spenning mellom partier som har forskjellige syn på hvordan Norge skal utvikle seg i fremtiden.

Mens Frp ser på staten som et verktøy for å hjelpe folk, mener Arbeiderpartiet at staten må beskytte de mest sårbare og sikre at alle får like muligheter. Denne spenningen vil sannsynligvis fortsette å prage norsk politikk i tiden som kommer





