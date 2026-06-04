Representantenes har vedtatt en resolusjon om å trekke styrker ut av krigen mot Iran, men den er kun symbolsk uten Senat og president. Samtidig er det uenigheter mellom Trump og Iran om framgangen i fredssamtalene.

Representantenes hus i USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av krigen mot Iran . Det er første gang underhuset i den amerikanske Kongress en har vedtatt en slik resolusjon om å stanse en krig, og onsdagens vedtak er et politisk slag mot president Donald Trump , ifølge Nachrichtenagentur AFP.

Fire republikanske representanter brøt ryggraden og stemte sammen med Demokratene, noe som sikret et flertall for forslaget. Likevel er resolusjonen primært av symbolsk karakter, ettersom presidenten har muligheten til å legge ned veto dersom den også får flertall i Senatet. Trump og USA initierte krigen mot Iran i slutten av februar. Tross en våpenhvile og gjentatte forsikringer fra presidenten om at en fredsavtale er nær, er det så langt ikke oppnådd noen enighet om å avslutte konflikten.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier det ikke er noen reell framdrift i fredssamtalene. I motsetning til dette hevder USAs president Donald Trump at forhandlingene går veldig bra. Trump påstår også at Iran er nær ved å undertegne en avtale og at det kan komme resultater i løpet av helgen. Jeg hører at samtalene i seg selv går veldig bra, faktisk, sa Trump til reportere i Det hvite hus.

Han la til at USA jobber med å skille uenighetene slik at temaene om gjenåpning av Hormuzstredet og angrepene i Libanon behandles separat. Motsatt melding kom fra Irans utenriksminister like før. Han sa det ikke er snakk om noen framgang i forhandlingene med USA. Kommunikasjonen med amerikanerne er ikke stoppet, og det har blitt utvekslet meldinger angående behovet for å stanse angrepene mot Beirut, men ingen håndfast framgang har skjedd i forhandlingsprosessen, sa Araghchi ifølge den iranske nyhetsbyen Tasnim.

Han understreket at for å forhandle videre, krever Iran at krigen i Libanon må stanse, og at spenningen i regionen må reduseres. Den symbolske karakteren til Representantenes hus' vedtak understreker den politiske splitningen i Washington. Det er et tydelig signal fra en del av Kongressen om at de er uenig med Trumps kurs, men uten praktisk konsekvens med mindre Senatet også stemmer for og总统en aksepterer det.

Trunks optimistiske tilnærming i det hvite hus står i skarp kontrast til den iranske regjeringens mer forsiktige og reservede språk. At Iran legger vekt på at krigen i Libanon må avsluttes før videre forhandlinger, viser hvordan konfliktene i regionen er sammenkoblede. Den manglende framgangen i samtalenene, til tross for Trunks påstander, indikerer at det fortsatt er store hinder å overkomme før en bærekraftig fredsavtale kan realiseres.

De motsetninger som eksisterer mellom de to landene, spesielt rundt marineadgangen i Hormuzstredet og støtten til militser i Midtøsten, gjør det vanskelig å oppnå en bred enighet. Both sides are thus locked in a war of narratives, where each side projects optimism or caution to serve their domestic or international agenda





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