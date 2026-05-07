Systemsvikt for utsatte barn og unge

Ny rapport fra Helsedirektoratet viser at barn som utøver vold ofte har tung bagasje og faller mellom flere stoler i hjelpeapparatet.

En omfattende ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet kaster nå lys over en urovekkende situasjon for barn og unge som utøver skade på andre.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med 120 fagpersoner som jobber innenfor kritiske sektorer som skole, barnevern, helsevesen, politi og justis i ni ulike kommuner. Det sentrale funnet i denne undersøkelsen er at det finnes en sterk korrelasjon mellom det å utøve vold eller andre krenkelser og det å ha en svært vanskelig oppvekst. Mange av disse barna bærer på tunge traumer som følge av psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold i hjemmet, fattigdom, rusmisbruk i familien eller direkte overgrep.

Dette skaper et komplekst behov for hjelp som ikke kan løses av én enkelt instans, men som krever en koordinert innsats på tvers av alle livsarenaene barna beveger seg i. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre har uttalt at det er helt avgjørende å intensivere innsatsen for disse utsatte gruppene. Han understreker at når barna har vokst opp under slike belastninger, må samfunnet respondere med en samordnet kraft for å hindre at problemene eskalerer.

Samtidig har justisminister Astri Aas-Hansen vært tydelig på at en tung bagasje fra barndommen aldri kan fungere som en juridisk forsvar for kriminelle handlinger. Hun presiserer at mens bakgrunnen kan forklare hvorfor en ungdom ender opp som en person som skader andre, fjerner det ikke ansvaret for handlingene. Likevel er det en politisk erkjennelse av at man må tørre å gå inn i rotårsakene for å bryte sirkelen av vold og kriminalitet, spesielt når mønstrene reproduseres fra generasjon til generasjon.

Et av de mest smertefulle punktene i rapporten handler om hvordan barn og unge ofte blir kasteballer i systemet. Det beskrives en hverdag der unge mennesker flyttes mellom ulike tjenesteytere og forvaltningsnivåer uten at noen tar et helhetlig ansvar for det enkelte mennesket. Dette fører ofte til at hjelpen kommer altfor sent.

Justisminister Aas-Hansen peker på at mange barn faktisk har forsøkt å varsle om sine vanskelige kår, men at signalene ikke har blitt fanget opp av de voksne rundt dem. Dette beskrives som et dobbelt svik: først opplever barnet svikt i hjemmet, og deretter opplever barnet at samfunnets sikkerhetsnett ikke fungerer til tross for at barnet selv ber om hjelp.

Det er et akutt behov for økt kunnskap blant fagfolk slik at man kan identifisere tegn på omsorgssvikt og overgrep på et tidligere stadium. Videre viser undersøkelsen at det er store geografiske forskjeller i hvordan kommunene håndterer disse komplekse sakene. Det er spesielt utfordrende å finne frem i det kommunale tilbudet i områder som mangler en SLT-koordinator.

En slik koordinator fungerer som et kritisk bindeledd mellom kommunen og politiet for å samordne forebyggende tiltak og sikre at barn får riktig hjelp til rett tid. Uten denne funksjonen blir samarbeidet ofte fragmentert. Minister Vestre argumenterer for at mennesker lever livene sine i en helhet, ikke i oppdelte siloer eller politiske ansvarsområder. For å lykkes med oppfølgingen må tjenesteapparatet slutte å jobbe isolert og i stedet etablere samordnede opplegg i hjemkommunene.

Dette er den eneste måten man kan sikre at barn med sammensatte problemer faktisk får den støtten de trenger for å endre kurs i livet





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barn Og Unge Kriminalitetsforebygging Barnevern Psykisk Helse Samhandling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lakseoppdrett forurenser fjordene som 17 millioner menneskerNy rapport viser at norsk lakseoppdrett slipper ut like mye nitrogen og næringsstoffer i fjordene som kloakken fra over 17 millioner mennesker.

Read more »

Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gangKartet viser TFO-området

Read more »

VM-skuffelse: Hotellbookingene langt under forventningene i USAEn rapport viser at hotellbookingene til fotball-VM i USA er betydelig lavere enn forventet, delvis på grunn av visumrestriksjoner og høye priser.

Read more »

Knusende måling: – Ikke en kortvarig reaksjonEn ny meningsmåling viser fortsatt stor skepsis mot Mette-Marit som fremtidig dronning. Eksperter mener at misnøyen har festet seg.

Read more »

Trump viser makt over republikanerne i IndianaEt bittert primærvalg i Indiana viser at republikanere som går imot Donald Trump, blir straffet av velgerne. Presidenten har brukt millioner på å støtte kandidater som utfordrer sittende senatorer som stemte mot ham. Resultatene indikerer at Trump fortsatt har stor innflytelse i partiet.

Read more »

USA og Iran i ny konflikt mens Trump viser makt over RepublikanerneUSA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran i februar, men våpenhvilen ble brutt denne uken. Samtidig har Donald Trump vist sin makt over Det republikanske partiet ved å støtte utfordrere mot sittende senatorer i Indiana som gikk imot hans ønsker. Resultatene viser at republikanere som går imot Trump, risikerer å miste karrieren sin.

Read more »