Syv mål da søsteren ble nektet bryllupsreise

Toppspiller Katarina Dybvik Sunde scorette syv mål i en enkel NM-kamp da klubben nektet å gi henne fri til brorens bryllup i Italia. Hun tangerte en eldre rekord fra 1997.

Katarina Dybvik Sunde (28) opplevde en eksepsjonellogh hendelse da hun var nektet å reise til Itali for å delta i sin eldre brors bryllup. I stedet fikk hun scorette syv mål i en enkeltkamp for sin klubb, Glimt, mot Bodø/Glimt , noe som tangerte en rekord fra 1997.

Rereordensinneholder var Randi Leinan, som satte den da hun scoret syv mål for Kolbotn mot Bøler. Sunde forklarte at hun hadde bestemt seg for å kanalisere alt følelsesmessig i kampen, til tross for at hun gjerne hadde vært med på familiefesten. Etter noen av scoringene var hun tydelig berørt, og skjulte ansiktet i drakten etter sitt tredje mål.

Klubbens trener, Martin Lindmark, bekreftet at de hadde diskutert situasjonen over lengre tid og at beslutningen om å ikke slippe fri var en felles. Kommentatoren Mina Finstad Berg kaltet dette for en maktdemonstrasjon. Bruden til broren var landslags keeper Cecilie Fiskerstrand, og brudefesten fant sted i Italia. Dette tilfellet viser de ofte vanskelige prioriteringer toppidretssutøvere står overfor, hvor klubben har siste ord i kalenderoppgjør.

Sundes prestasjon var likevel en historisk målfest, den største siden Rekorden ble satt for nesten 30 år siden





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Katarina Dybvik Sunde Bodø/Glimt Rekord NM I Fotball Bryllup Prioritering

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