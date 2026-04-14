«Tabu» får ny sesong: Lars Berrum tilbake med humor og alvor

NRK-suksessen «Tabu» kommer tilbake med en ny sesong. Programleder Lars Berrum gleder seg, men holder detaljene om den nye sesongen hemmelige. NRK bekrefter nyheten om en ny sesong, etter suksessen med den første sesongen som nådde over en million seere. Prosjektleder Rune Norum Engelsøy lover like mye humor og nærhet i den nye sesongen.

Hør på saken – Det kommer en ny sesong av « Tabu ». Jeg gleder meg, skriver Berrum i en tekstmelding. På spørsmål om hva vi kan forvente oss i den nye sesongen, holder Berrum kortene tett til brystet. Han forteller at han har fått sparken av NRK tidligere og er derfor livredd for å røpe noe han ikke har lov til. Men han antyder at det blir en ny sesong, men ellers forblir han taus om detaljer. Han er sikker på at han vil få kjeft for uttalelsene sine, men han håper han slipper å bli sparket. M24 var de første som omtalte nyheten. VG har også kontaktet NRK , som bekrefter programlederens deling av nyheten.

«Den første sesongen av Tabu traff mange seere. Over en million har sett den første episoden, og det er derfor naturlig at vi setter i gang med innspillingen av en ny sesong. Det er litt for tidlig å si noe om hvem som skal delta, men vi kan love at det blir like morsomt og nært som i sesong én», sier Rune Norum Engelsøy, prosjektleder i NRK.

«Tabu» er en NRK-serie som følger Lars Berrum. Han møter mennesker i ulike livssituasjoner. Hver uke tilbringer han tid med disse personene og basert på deres liv og erfaringer setter han opp et humorshow. Programmet kombinerer humor og alvor, og gir et innblikk i forskjellige menneskers liv og utfordringer.

Berrums evne til å skape humor basert på dype personlige historier har gjort serien populær. Serien har fått mye ros for sin evne til å ta opp vanskelige temaer på en underholdende og respektfull måte. Seerne har satt pris på programmets nærhet og ærlighet, og det har blitt en stor suksess for NRK. Forventningene er høye til den kommende sesongen, og mange ser frem til å se hvilke nye historier og mennesker som vil bli presentert





