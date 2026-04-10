Taiwans opposisjonsleder møter Kinas president – Håper på fred

Lederen for Taiwans største opposisjonsparti, Cheng Li-wun, møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing. Besøket, det første på et tiår, har skapt debatt på Taiwan og setter søkelyset på forholdet mellom Kina og den selvstyrte øya.

Taiwan s opposisjonsleder, Cheng Li-wun (i midten), ble ønsket velkommen av lederen for Kina s etat for Taiwan -saker ved ankomst til Shanghai tirsdag. Fredag møtte hun Kina s president Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Cheng, som leder Kuomintang (KMT), uttrykte håp om å plante et frø for fred under besøket. Hun er den første KMT-lederen på ti år som har besøkt Kina . Besøket har utløst debatt på Taiwan , hvor kritikere anklager Cheng for å være for Kina -vennlig.

Etter landingen uttalte Cheng: De to sidene av Taiwanstredet er ikke dømt til krig, slik verdenssamfunnet har fryktet. Kina, som gjør krav på den selvstyrte øya, brøt høynivåforbindelsene med Taiwan i 2016 etter at Tsai Ing-wen vant presidentvalget og avviste Kinas krav på øya. Kina ser på Taiwan som en del av sitt territorium og utelukker ikke bruk av makt for å ta kontroll over øya. De siste årene har Kina intensivert det militære presset rundt Taiwan, inkludert nesten daglige tokt med militære fly og skip nær øya, i tillegg til store militærøvelser. KMT, Nasjonalistpartiet, ble grunnlagt i 1912. Fra 1925 til 1975 ble partiet ledet av Chiang Kai-shek, som flyktet til Taiwan etter at nasjonalistene tapte borgerkrigen for kommunistene på det kinesiske fastlandet i 1949. Mens mange land anerkjente Taiwan som det legitime Kina i flere tiår, og øya kontrollerte den faste plassen i FNs sikkerhetsråd, er det nå kun et fåtall land som anerkjenner Taiwan som et selvstendig land.\Besøket markerer et potensielt vendepunkt i forholdet mellom Taiwan og Kina, spesielt ettersom det er den første høynivådialogen på lenge. Cheng Li-wuns reise gir en mulighet til å utforske muligheter for dialog og potensielt redusere spenningen i regionen. Det er viktig å merke seg at KMT tradisjonelt sett har hatt en mer positiv holdning til Kina enn det regjerende Demokratiske Framskrittspartiet (DPP). KMTs historie med fastlandet, inkludert borgerkrigen og deres senere etablering på Taiwan, spiller en viktig rolle i deres politiske tilnærming. Samtidig er det betydelig bekymring på Taiwan om Kinas økende innflytelse og militære aktivitet. Mange taiwanere frykter at Kina ønsker å innlemme Taiwan under sin kontroll, og de er bekymret for at et eventuelt militært angrep er en reel trussel. Denne frykten har ført til en splittelse i det taiwanske samfunnet, med noen som foretrekker dialog og forsoning med Kina, mens andre ønsker å opprettholde uavhengighet og motstå kinesisk innflytelse. Cheng Li-wuns besøk er derfor et tema som berører mange ulike aspekter av det taiwanske samfunnet og landets forhold til Kina.\Den historiske konteksten er også avgjørende for å forstå den nåværende situasjonen. Etter at KMT tapte borgerkrigen i 1949, flyktet de til Taiwan og etablerte en regjering som hevdet å representere hele Kina. I mange år anerkjente vestlige land Taiwan som det sanne Kina, og Taiwan hadde sete i FNs sikkerhetsråd. Denne perioden ble preget av en dyp splittelse mellom Kina og Taiwan, og av frykt for en væpnet konflikt. Etter hvert som Kina vokste i økonomisk og militær styrke, begynte imidlertid flere land å anerkjenne Folkerepublikken Kina som det legitime Kina. Dette førte til at Taiwan mistet sin internasjonale anerkjennelse og ble isolert. Den nåværende situasjonen er et resultat av denne historiske utviklingen, samt Kinas økende press på Taiwan. Kinas militære aktiviteter rundt Taiwan, inkludert militærøvelser og innflygning med fly og skip, anses som en form for maktutøvelse. Disse aktivitetene bidrar til å øke spenningen i regionen og skaper bekymring for en mulig militær konflikt





