Tajik kritiserer eget parti etter at jussprofessorer får Fritt Ords Honnør for Nav‑rapport

Arbeidsminister Tajik innrømmer feilbedømmelser i Nav‑skandalen mens jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen mottar Fritt Ords Honnør for rapporten "Eksport av velferdsytelser".

I mandags seremonien på Fritt Ord ble det tildelt en spesiell Honnør til Foreningen for Nav-skandalens ofre samt jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen.

Prisen ble gitt for deres grundige arbeid med rapport{en} "Eks but the core content was that the report, som ble offentliggjort i april etter kraftig press fra Stortinget, hadde vært foreløpig skjult for offentligheten siden 2019. Ifølge Klassekampen har rapporten avdekket omfattende feil og manglende innsyn knyttet til Nav‑skandalen, og den har blitt sett på som et vendepunkt i den offentlige debatten om hvordan velferdsytelser blir forvaltet i Norge.

Hadia Tajik, som selv satt i posten som arbeidsminister i 2022, tok imidlertid selvkritikk under prisutdelingen. Hun innrømmet at hun i ettertid ser at hun burde ha gått inn for et mer radikalt vedtak om innsyn i dokumentet. - I ettertid ser jeg at det er et råd jeg burde gitt, uttalte Tajik. Hun pekte på at Arbeiderpartiet muligens ville ha støttet et stortingsvedtak om å frigi dokumentet dersom hun hadde brukt sin posisjon til å presse på.

Tajik understreket at hun nå har lest den originale rapporten, og at den viser at myndighetene har vært klar over Nav‑feilene helt tilbake til 2014. Dette fører henne til å rette en pekefinger både mot eget parti og mot Høyre, som på den tiden stemte mot å frigi rapporten. - Det bør gi grunnlag for selvrefleksjon om hvem makta egentlig beskytter, sa hun. Prisen ble mottatt av foreningens styreleder Rune Halseth, som personlig har erfart{r}e de alvorlige konsekvensene av Nav‑skandalen.

Halseth sonet en urettmessig fengselsdom som følge av feilaktige NAV‑avgjørelser, og han benyttet takketalen til å kritisere regjeringen på det kraftigste. - Regjeringen visste, men valgte hemmelighold. Mens folk ble fengslet, satt de på kunnskap som kunne stoppet alt, erklærte han, og refererte til Klassekampen. På bakgrunn av dette ropte han etter en grundig gjennomgang av de politiske strukturer som tillot slik hemmelighold, samt en politisk vilje til åpenhet og ansvarlighet.

Hendelsen har vekket en ny bølge av debatt i både media og i Stortinget. Flere politikere på tvers av partiene har krevd at nasjonale institusjoner må få påbudt strengere rutiner for dokumentasjonsplikt og at tidligere hemmelige rapporter om feil i velferdssystemet skal frigis umiddelbart. Kritikken har også blitt rettet mot den tidligere regjeringen som skal ha prioritert politisk kontroll over åpenhet. Samtidig har fagmiljøer påpekt viktigheten av den uavhengige forskningsdelen som Ikdahl og Eriksen har levert.

De har argumentert for at en grundig juridisk vurdering av svikt i NAV‑systemet er essensiell for å sikre rettsikkerhet og forhindre at uskyldige blir fengslet på bakgrunn av administrative feil. Det har også blitt pekt på at rapporten kan danne grunnlag for eventuelle erstatningskrav fra ofrene og deres pårørende.

Den offentlige reaksjonen har også tatt seg uttrykk i flere meningsmålinger som viser at en majoritet av befolkningen nå krever at myndighetene måpen gjenåpne alle tidligere lukkede saker som omhandler feil i NAV‑systemet. Det er et tydelig signal om at tilliten til statlige institusjoner er svekket, og at innbyggerne krever større åpenhet og ansvarlighet fra både den politiske ledelsen og de administrative organene.

I lys av dette vil den nye regjeringen bli satt på prøve når det gjelder å ta grep for å sikre at lignende skjulte rapporter og hemmelighold ikke skjer igjen. Det blir også viktig å følge med på om det vil bli igangsatt nye lovforslag som styrker innsynsretten og gjør det enklere for journalister og forskere å få tilgang til kritisk dokumentasjon som kan påvirke offentlig politikk.

Alt i alt markerer denne prisutdelingen og den påfølgende offentlige debatten et viktig vendepunkt i håndteringen av Nav‑skandalen, og den understreker behovet for både politisk vilje og juridisk kompetanse for å sikre at slike feil ikke lenger får gå ubemerket hen.





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