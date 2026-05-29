Talens kraft: Hvorfor ALS‑pasienter må få umiddelbar tilgang til medisinen ILB

Et debattinnlegg fra en erfaren spesialsykepleier som argumenterer for raskere godkjenning av ILB til ALS‑pasienter, og kritiserer byråkratiets treghet som koster livsavgjørende tid.

Dette er et debattinnlegg fra en ekstern bidragsyter, kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling, hvor forfatteren deler sine personlige erfaringer som spesialsykepleier i kontakt med mennesker som lever på grenselandet mellom liv og død.

I sitt livslange arbeid har hun sett den gradvise nedbrytningen som Amyotrofisk Lateralsklerose (ALS) påfører kroppen, mens tanker, følelser og kjærligheten til livet likevel sitter fast i en intens, uforglemmelig tilstedeværelse. Hun beskriver de dype blikkene fra pasienter som vet hva som venter dem, og de hendene hun har holdt for mennesker som kjemper for å beholde stemmen, pusten og livet så lenge som mulig.

Denne erfaringsbaserte innstillingen gjør det ekstra smertefullt når hun leser at Stortinget har vedtatt at ALS‑pasienter utenfor den pågående studien ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal få tilgang til den lovende medisinen ILB, mens Direktoratet for medisinske produkter likevel sier nei til en slik dispensasjon. Hun understreker at ingen ber om mirakler eller garantier - de ber om muligheten til å leve med verdighet i en tid der sykdommen ikke venter på byråkratisk behandling.

For folk som lever helt uten ALS kan en uke forsvinne i en travel hverdag med planer for måneder og år framover, men for en person med ALS kan den samme uken bety forskjellen mellom å kunne gå selv eller bli båret, mellom å kunne snakke med sine egne barn eller bare kunne se på dem i stillhet. Det er denne brutale uoverensstemmelsen mellom byråkratisk prosess og den døendes tid som gjør ventetiden så hjerteskjærende.

Hun peker på hvordan samfunnet må vurdere mer enn økonomi og oljefond når det måler sin egen storhet. Norge kan kanskje kalles et rikt og varmt samfunn, men virkelig storhet viser seg i hvordan man behandler sine mest sårbare borgere. Å nekte ALS‑pasienter tilgang til et potensielt livsforlengende legemiddel er å nekte dem både håp og verdighet.

Hun avslutter med en tydelig oppfordring: Gi ALS‑pasienter umiddelbar tilgang til ILB, slik at de kan få den ekstra tiden de så desperat trenger for å oppleve sine siste øyeblikk med verdighet og medmenneskelighet





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ALS Medisin ILB Helsepolitikk Byråkrati Verdighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hvorfor lar du deg provosere sånn, Trædal?Det mest interessante med kommentaren til Eivind Trædal, er ikke kritikken av Unge Høyre eller KrFU. Det er hvor provosert han virker av unge kvinner på høyresiden.

Read more »

Alternative energiformer: Hvorfor sliter vi med å utnytte havets og jordens kraft?Fysiker Bjørn Samset og TUs Ellen Viseth diskuterer utfordringene og potensialet til geotermisk energi, bølgekraft, tidevannskraft, osmosekraft og OTEC i ukens episode av Teknisk sett.

Read more »

Hvorfor bedrifter velger SOC - men må forstå ansvaret de beholderFlere bedrifter utvalger Security Operations Centers for å styrke cybersikkerheten, men det er viktig åanke at outsourcing ikke frigjør fra ansvar. Artikelen belyser behovet for god forståelse av eget IT-landskap, risikoprofil og klare roller mellom bedrift og SOC. Effective samarbeid krever dokumentert risikoreduksjon, rask respons og tydelige avgjørelsesprosesser. Noen av hovedpunktene er å forbedre sikkerheten gjennom et partnerskap som ivaretar forretningskritiske systemer og sikrer minimal nedetid.

Read more »

Ble spurt ut om hvorfor hun hamstret detteMOLDE (TV 2): Seks bokser Nøtte-pålegg avslørte hvem den tiltalte kvinnen var. I retten hevder hun å selv være et offer.

Read more »