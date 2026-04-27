Tampa Bay Lightning vender 2-0-etterliggende og holder liv i NHL-sluttspillet

Tampa Bay Lightning viste stor mental styrke ved å vende et 2-0-etterliggende til en 3-2-seier mot Montreal Canadiens i NHL-sluttspillet. Brandon Hagel var helten med to mål, mens Emil Lilleberg spilte en viktig rolle i seieren. Serien står nå 2-2 etter fire kamper.

I NHL -sluttspillet spilles det best av sju kamper, og etter søndagens spennende 3-2-seier står det 2-2 etter fire spilte kamper. Det så ikke akkurat lyst ut for Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning da oppgjøret var halvspilt.

Da hadde Cole Caufield nettopp sendt Montreal Canadiens opp i 2-0-ledelse, etter at Zachary Bolduc hadde satt vertene i føringen bare minutter tidligere. Men bare sekunder før andre periode var over, reduserte Jake Guentzel til 1-2 og startet det som skulle bli en imponerende snuoperasjon – med Brandon Hagel i hovedrollen.

Allerede før det var spilt to minutter av tredje periode satte Hagel inn utligningen fra kloss hold, før han sto på rett sted til rett tid fem minutter før slutt. Da sendte Nikita Kucherov et knallhardt distanseskudd fra skrå vinkel mot mål, men pucken traff Hagel i armen, skiftet totalt retning og fortsatte ferden inn i nettet bak en forfjamset Montreal-keeper. Flaksemål? Kanskje, men uansett var det den avgjørende scoringen som holder liv i drømmen om Lightning-avansement.

Emil Lilleberg spilte 13 minutter og 43 sekunder av oppgjøret, og hans innsats var viktig for lagets suksess. Kampen var en klassisk NHL-sluttspillskamp med mye tempo, fysisk spill og dramatiske øyeblikk. Tampa Bay Lightning viste stor mental styrke ved å vende et 2-0-etterliggende til seier, noe som er et tegn på et lag som er vant til å vinne.

Montreal Canadiens, på den andre siden, må kanskje se på hvordan de kan forbedre seg defensivt for å stoppe et så sterkt angrepslag som Lightning. Med 2-2 i serien er det nå alt å spille for i de neste kampene, og fansene kan forvente mer spenning og drama i denne serie som er langt fra avgjort. Emil Lilleberg og hans lagkamper må nå fokusere på å ta det ene kampen om gangen for å sikre seg avansement til neste runde





