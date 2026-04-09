Tangen og Stoltenberg til Bilderberg-konferansen, rødgrønt møte om drivstoffpriser og debatt om kjernekraft

Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg skal delta på Bilderberg-konferansen. Rødgrønne partier møtes etter uenighet om drivstoffpriser. Lærere kan bli pålagt sommerjobbing. Kjernekraft debatteres heftig.

Finansmann Nicolai Tangen og finansminister Jens Stoltenberg skal delta på det mystiske Bilderberg -konferansen, som samler en rekke mektige personer fra næringsliv, politikk og media. Oljefondets kommunikasjonssjef, Line Aaltvedt, bekrefter at Tangen skal delta for første gang. Stoltenberg, på sin side, er invitert til å holde et innlegg om sikkerhet i Arktis.

Denne årlige konferansen, som har eksistert siden 1954, er kjent for sine lukkede møter hvor temaer av stor internasjonal betydning diskuteres for å styrke båndene mellom Europa og USA. Samtidig er det politisk uro i Norge. Lederen for Rødt, Marie Sneve Martinussen, ser frem til et oppvaskmøte med de andre rødgrønne partiene. Bakgrunnen er den nylige konflikten rundt bensin- og dieselpriser, hvor Senterpartiet valgte å stemme med opposisjonen. Martinussen understreker viktigheten av å legge striden bak seg og fokusere på å sikre hverdagsøkonomien for folk. Møtet kommer etter dager med intens uenighet og anklager om avtalebrudd, noe som har skapt splid innad i regjeringen. Videre i nyhetsbildet, varsler KS, kommunesektorens organisasjon, at lærere kan bli pålagt å jobbe i sommerferien. Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø uttaler at det kan bli nødvendig for lærere, spesielt i videregående skole, å jobbe på kveldstid eller lage opplegg i løpet av sommeren. KS mener at gjeldende arbeidstidsavtale ikke er tilstrekkelig for å møte behovene til elevene i videregående skole, og signalene fra fylkeskommunene tilsier at endringer er nødvendig. I mellomtiden uttrykker NAF bekymring over bensinprisene og ber regjeringen vurdere å sette et tak på fortjenesten for bensinstasjonene, slik som praktiseres i land som Hellas. Pressechef Ingunn Handagard i NAF peker på den fortsatt usikre situasjonen i verdensmarkedet, selv om det er våpenhvile i Midtøsten. NAF foreslår tiltak for å sikre at avgiftskutt kommer forbrukerne til gode, og viser til eksempler som Tyskland og Polen, hvor det er innført restriksjoner på drivstoffprisene. I energisektoren debatteres kjernekraft med stor intensitet. Tidligere Sp-nestleder og energiminister Ola Borten Moe, som nå jobber som prosjektdirektør i Norsk Kjernekraft, kritiserer konklusjonene fra Kjernekraftutvalget. Han mener at Norge ikke bør ha lavere ambisjoner enn Kina, som bygger kjernekraftverk til lave kostnader. Borten Moe viser til Norges historiske evne til å realisere store kraftprosjekter og advarer mot stagnasjon. Frps energipolitiske talsperson Tor Mikkel Wara er heller ikke enig med utvalgets vurdering om kjernekraftens lønnsomhet og behov for subsidier. Han hevder at det ikke er etterspørsel etter subsidier og at utvalget selv anerkjenner kjernekraftens sikkerhet og relevans i den norske energimiksen. I en lederartikkel i DN, uttrykkes det skepsis til kjernekraft og erfaringene fra vestlige land. Artikkelen peker på høye kostnader og antyder at kjernekraft bør vurderes som en opsjon, men at det ikke er sterke argumenter for å sette i gang nå





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jens Stoltenberg-hets tok helt avFinansministerens påskehilsen har vekket mange reaksjoner, både på godt og vondt.

Read more »

Vedum presser Stoltenberg: - Må få ut diesel-fingerenSp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir seg ikke. Han kaller Jens Stoltenberg for diesel-sinke.

Read more »

Vedum presser Stoltenberg: - Må få ut diesel-fingerenSp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir seg ikke. Han kaller Jens Stoltenberg for diesel-sinke.

Read more »

Stoltenberg lover å innføre Stortingets dieselpriskutt i tideFinansminister Jens Stoltenberg vil ta noen snarveier og lover diesel-priskutt innen 1. mai.

Read more »

Vedum presser Stoltenberg: - Må få ut diesel-fingerenSp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir seg ikke. Han kaller Jens Stoltenberg for diesel-sinke.

Read more »

Børge Brende fjernet fra Bilderberg-styre før elitemøteTil helgen samles det mektige nettverket Bilderberg i Washington. Børge Brende er fjernet etter flere år i styret.

Read more »