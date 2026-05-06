Tanner Horner dømt til døden for drapet på syv år gamle Athena Strand

En jury i Texas har dømt Tanner Horner til døden for drapet på syv år gamle Athena Strand. Dommen kom etter en lang rettsproses med omfattende bevis og vitneforklaringer. Horner, som var budbilsjåfør for FedEx, kidnappet og kvalte jenta etter å ha levert en pakke til hennes far. Forsvaret argumenterte for livstid, men juryen valgte dødsstraff.

En jury i Tarrant County i Texas har funnet Tanner Horner skyldig i drapet på syv år gamle Athena Strand i november 2022. Dommen, som ble ferdigstilt etter 19 dager med vitneforklaringer og to og en halv time med juryrådslagning, resulterte i dødsstraff .

Horner, som var 34 år gammel ved tidspunktet for handlingen, var ansatt som budbilsjåfør for FedEx da han skulle levere en pakke med Barbie-dukker til Athenas far i Paradise, Texas. I stedet kidnappet han jenta og kvalte henne til døde. Kroppen ble funnet 2. desember 2022, mindre enn 16 kilometer fra Athenas hjem.

Under avhøret påstod Horner først at han ved et uhell hadde rygget på Athena, fått panikk og tatt henne med seg i bilen fordi han fryktet at hun skulle fortelle faren om ulykken. Aktoratet avvist denne forklaringen som løgn og presenterte lyd- og videoopptak fra budbilen som viste Athena stående uskadet bak i bilen. I opptakene kan man høre Horner si til jenta: «Ikke skrik, ellers skader jeg deg.

» Forsvarsadvokaten Susan Anderson oppfordret juryen til å vise nåde og argumenterte for at Horner har autisme, at moren drakk under svangerskapet og at han har blitt utsatt for store mengder bly. Forsvaret påstod også at det ikke var Horner selv, men et alter ego ved navn «Zero», som stod bak drapet. Under rettssaken ble det fremvist bevis som viste at Horners DNA ble funnet under Athenas negler og på steder som indikerte et mulig seksuelt overgrep.

Aktor James Stainton beskrev Athena som en kriger som kjempet med styrken til 100 menn. Saken ble flyttet fra Wise County til Tarrant County på grunn av omfattende medieomtale lokalt. Etter at dommen ble lest opp, henvendte Athenas onkel Jacob Strand seg direkte til Horner og sa: «Du tok ikke bare et liv, du ødela en familie. Du vil møte Guds vrede.

Og jeg vil at du skal vite at du er ingenting. Du er en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil bli feiret for alltid, og alle kommer til å glemme deg.





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dødsstraff Drap Texas Tanner Horner Athena Strand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sir Alex Ferguson (84) på bedringens vei etter sykehusinnleggelseManchester United-legenden skal være i bedring etter at han ble brakt til sykehus før storkampen mot Liverpool søndag.

Read more »

Hoddle tror Tottenham berger plassen etter viktig seierGlenn Hoddle mener Tottenham har gode sjanser til å unngå nedrykk etter en imponerende prestasjon mot Aston Villa. Seieren løftet dem over West Ham, men utfordringene fortsetter med viktige kamper mot Leeds og Everton.

Read more »

Mann til arresten etter uro ved Haakonsvern(Åpen for alle lesere)

Read more »

Komtesse Athena konfirmert i USA uten dansk kongefamilie til stedeKomtesse Athena feiret sin konfirmasjon i Washington D.C., men ingen fra den danske kongefamilien deltok. Se de strålende bildene fra den store dagen.

Read more »

USA reduserer antall soldater i Europa etter uenighet om IranUSAs president Donald Trump har annonsert en betydelig reduksjon av amerikanske soldater i Europa, angivelig som en reaksjon på manglende støtte fra europeiske allierte i konflikten med Iran. Beslutningen møter kritikk fra både europeiske ledere og republikanere i Kongressen, som frykter at det kan sende feil signaler til Russland.

Read more »

Oppgang på Oslo Børs – oljeserviceaksje faller tungtReach Subsea faller etter en svake kvartalstall, mens Pexip bykser etter inntektsvekst.

Read more »