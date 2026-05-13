Tarmkreft: Kraftig økning blant menn under 50 år og lav deltagelse i screening

Det susciperge økningen i tarmkreft blant menn under 50 år og lav deltagelse i screening er bekymringsfulle trender ifølge Kreftregisteret. Ekspertene peker på faktorer som ytre faktorer for økningen, mens det er svært viktig at denne typen kreft oppdages tidlig for å sikre god prognose og behandling.

Det er P4 Nyhetene som har hentet ut tallene som viser den kraftige økningen i tarmkreft blant menn under 50 år . Mens det i 2005 var 87 tilfeller, var tallet steget til 156 i fjor.

Det viser ferske tall fra Kreftregisteret. Selv om det generelle bildet i befolkningen viser en nedgang i tarmkreft, og gjennomsnittsalderen for diagnosen er over 70 år, skiller de yngre aldersgruppene seg negativt ut. Trenden gjelder for begge kjønn, men er særlig tydelig blant menn. Ekspertene er klare på at økningen ikke skyldes genetikk, men må knyttes til ytre faktorer.

De peker på faktorer som overvekt, fedme og generelt hvordan vi lever og spiser. Kreftregisteret er bekymret for at tilbudet ikke benyttes godt nok, da det bare halvparten som benytter seg av dette tilbudet. Det pågår nå omfattende forskning for å kartlegge årsakene til at stadig yngre mennesker rammes





