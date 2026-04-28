Taylor Swift tar juridiske skritt for å beskytte stemme og utseende mot AI-misbruk

Taylor Swift har sendt inn tre søknader om varemerkebeskyttelse for stemmen og utseendet sitt i USA for å bekjempe økende AI-misbruk. Dette inkluderer lydklipp og bilder fra Eras Tour, og kan bli en viktig trend blant kjendiser.

Taylor Swift har nå sendt inn tre separate søknader til USAs varemerkebyrå for å sikre juridisk beskyttelse av både stemmen og utseendet sitt. Dette kommer som en reaksjon på den økende bruken av kunstig intelligens (AI) til å generere falske versjoner av kjendiser, noe som har blitt et stadig større problem de siste årene.

Swift har vært utsatt for AI-generert innhold, blant annet eksplisitte bilder og en falsk valgkampreklame hvor hun tilsynelatende oppfordret folk til å stemme på Donald Trump. En av søknadene inneholder et bilde av henne under Eras Tour, hvor hun vises med en rosa gitar, sort stropp og en flerfarget, skimrende bodysuit med sølvstøvler.

De to andre søknadene gjelder lydklipp der hun sier «Hey, it's Taylor» og «Hey, it's Taylor Swift», som opprinnelig ble brukt for å promotere albumet «The Life of a Showgirl» på Spotify og Amazon Music i fjor høst. Varemerkeadvokat Josh Gerben, som først omtalte søknadene på sin blogg, mener at dette juridiske grepet kan gi Swift et kraftig våpen mot AI-misbruk.

Ved å registrere spesifikke fraser knyttet til stemmen sin, kan Swift potensielt utfordre ikke bare identiske kopier, men også imitasjoner som er «forvirrende like». Dette er ikke første gang en kjendis tar slike tiltak. Tidligere i år ble skuespiller Matthew McConaughey den første kjendisen som brukte varemerkeregler for å beskytte seg mot AI-misbruk. Ifølge Gerben kan dette bli en viktig trend blant kjendiser som ønsker å beskytte seg mot uautorisert bruk av deres lik og stemme.

Swift har lenge vært en pioner innenfor kunstnerrettigheter, og dette er bare det siste eksempelet på hvordan hun tar kontroll over sitt eget merkevarepotensial. Mens AI-teknologi fortsetter å utvikle seg, vil det bli interessant å se hvordan lovgivningen tilpasser seg for å beskytte individer mot misbruk. Foreløpig viser Swifts handlinger at hun tar problemet på alvor og søker å sette en presedens for andre i bransjen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Staten overtar planansvaret for FensfeltetNome kommune vedtok å be staten om dette tirsdag kveld.

Read more »

Staten overtar planansvaret for FensfeltetNome kommune vedtok å be staten om dette tirsdag kveld.

Read more »

Staten overtar planansvaret for FensfeltetNome kommune vedtok å be staten om dette tirsdag kveld.

Read more »

Staten overtar planansvaret for FensfeltetNome kommune vedtok å be staten om dette tirsdag kveld.

Read more »

Staten overtar planansvaret for FensfeltetNome kommune vedtok å be staten om dette tirsdag kveld.

Read more »

Taylor Swift søker varemerkebeskyttelse for sin stemme – frykter KI-misbrukTaylor Swift og Matthew McConaughey søker varemerkebeskyttelse for sine stemmer og kjente fraser for å hindre uautorisert bruk i KI-generert innhold. Utviklingen innen KI gjør det stadig enklere å replikere stemmer, noe som skaper bekymring blant kunstnere.

