Ted Cruz reagerer på kanselleringen av «Jimmy Kimmel Live!» etter kontroversielle kommentarer

Senator Ted Cruz kritiserer TV-selskapets beslutning om å fjerne «Jimmy Kimmel Live!» fra luften etter kommentarer om drapet på Charlie Kirk. Cruz advarer mot konsekvensene av politisk sensur og frykter en utvikling der ytringsfriheten begrenses.

Hør på saken. Senatoren reagerer sterkt på at « Jimmy Kimmel Live!» nylig ble tatt av luften i sin egen podcast, ifølge BBC. – Det kan føles bra akkurat nå å true Jimmy Kimmel . Men når det brukes til å bringe til taushet enhver konservativ i Amerika, vil vi angre på det, sa Cruz. Onsdag 17. september kunngjorde TV-selskapet Nexstar at deres ABC-tilknyttede kanaler skulle slutte å sende « Jimmy Kimmel Live!».

Årsaken var at Kimmel i sitt show kommenterte drapet på den omstridte politiske aktivisten Charlie Kirk på en måte selskapet kalte «krenkende og taktløs». TV-verten antydet blant annet at drapsmannen var en av «MAGA-gjengen». – Vi nådde noen nye lavmål i helgen med MAGA-gjengen som desperat prøver å framstille denne gutten som drepte Charlie Kirk som noe annet enn en av dem, og som gjør alt de kan for å score politiske poeng på det, sa Kimmel. I tillegg gjorde komikeren narr av USAs president Donald Trumps reaksjon i etterkant av drapet. Hendelsen har ført til en opphetet debatt om ytringsfrihet og politisk sensur i USA. Flere kommentatorer har kritisert TV-selskapets beslutning om å fjerne Kimmels show, og hevder at det er et angrep på ytringsfriheten. Andre har forsvart selskapets handling, og peker på at Kimmels kommentarer var både krenkende og taktløse. Samtidig har lederen for Federal Communications Commission, Brendan Carr, truet med å gripe inn mot ABCs morselselskap på grunn av kommentarene fra Kimmel. Dette har ytterligere skapt uro og bekymring for politisk innflytelse over medier. Cruz er svært skeptisk til denne utviklingen. – Hvis vi går denne veien, vil det komme en tid da en demokrat vinner igjen, vinner Det hvite hus … de vil bringe oss til taushet. De vil bruke denne makten, og de vil bruke den nådeløst. Og det er farlig, sier Cruz i sin podkast. Cruz' reaksjon representerer den mest markante kritikken av Trump i håndteringen av Kimmel-saken fra en fremtredende republikaner. Det er en tydelig indikasjon på de splittede meningene og det politiske spennet som eksisterer i USA. Kritikken mot Kimmel og ABC har også kommet fra en rekke andre hold. Kritikere hevder at Kimmel gikk over streken ved å antyde at drapsmannen var en del av MAGA-bevegelsen, og at hans kommentarer var både usanne og splittende. De peker på at Kimmels kommentarer kan ha ført til ytterligere polarisering i det allerede svært polariserte politiske landskapet i USA. Andre igjen har forsvart Kimmel og hevder at hans kommentarer var innenfor grensene for ytringsfriheten. De peker på at Kimmels kommentarer var satire og humor, og at det er viktig å beskytte ytringsfriheten, selv når den er kontroversiell. Debatten om «Jimmy Kimmel Live!» og Charlie Kirk-drapet er et tydelig eksempel på de utfordringene USA står overfor når det gjelder ytringsfrihet, politisk polarisering og rollen til media. Spørsmålet om hva som er akseptabelt å si, og hvem som skal bestemme det, er kanskje det viktigste spørsmålet som reiser seg i kjølvannet av denne hendelsen. Saken illustrerer også den økende politiske splittelsen i USA, hvor forskjellige grupper har svært forskjellige synspunkter på ytringsfrihet og hva som er akseptabelt i offentligheten. Denne splittelsen er ikke bare begrenset til politiske partier, men gjennomsyrer også media og kulturlivet. Den pågående debatten om Kimmels kommentarer og reaksjonene de har utløst, reflekterer derfor en bredere kamp om makt, ytringsfrihet og retningen av amerikansk politikk





Ted Cruz Jimmy Kimmel Ytringsfrihet Politisk Sensur MAGA

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

