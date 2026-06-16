Teknisk problemer under Bergens store VM-fest på Trekanttomten

På Bergens største fellesvisning av fotball-VM ble publikum stoppet midt i spenningen da skjermene gikk svarte like før Norges første VM-kamp på 28 år. Etter en halvtime med svart bilde utendørs og fem minutters mørke innendørs, ble teknisk feil utbedret av arrangementspersonell. Medarrangør Torgeir Agøy var glad for at løsningen kom før kampstart, mens en tilskuer kritiserte mangel på informasjon. Selv om noen følte seg provosert, var stemningen ellers god. Ølsalg var en inntektskilde for arrangementet.

Bergen s største fellesvisning av fotball-VM, som ble arrangert på Trekanttomten , møtte en teknisk utfordring rett før Norges første VM-kamp på 28 år, mot Irak. Skjermene innendørs gikk svarte i fem minutter, mens utendørs satt publikum med svart bilde i en halvtime.

Medarrangør Torgeir Agøy uttalte at problemet løste seg før kampstart, og at det kan ha vært relatert til batteridrift. Han påpekt at stemningen fortsatt var god og ingen var sinte. En tilskuer, Lunde, så derimot på det negative og mente arrangørene var respektløse fordi de ikke informerte om årsaken til nedtiden. Han uttrykte også bekymring for om skjermen ville holde under kampen, og pekte på at ølsalg gir inntekt til arrangementet.

Agøy bekreftet at alt nå var i orden til Norge-kampen, og at det var det viktigste. Publikum, som hadde gledet seg til kampen klokken 00.00 natt til onsdag, fikk en skikkelig støkk, men teknisk team fikk raskt fikset problemet med å skifte kabler





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM Fotball Bergen Trekanttomten Teknisk Feil Skjermsvart Norge Irak Fellesvisning Torgeir Agøy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datasenterkrav setter Norges kraftsystem under pressNVE-direktør Kjetil Lund åpner for en offentlig samtale om pågangen fra datasentre, som nå ber om over 11.000 MW, en tredel av Norges vannkraft.mens ny kraftproduksjon er begrenset, Frykt for høyere strømpriser og utkonkurranse av传统 industri. Bulk Infrastructure legger til rette for et gigadatasenter i Vennesla med opptil 5000 midlertidige og 500-1000 varige arbeidsplasser, og mener at Kraftbruken må skape verdi.

Read more »

Strømstøtten er Norges egentlige sløseriUten betydelig utbygging av ny kraft vil Norge mangle energi til både husholdninger og den industrien vi sier vi vil bygge.

Read more »

Teknisk feil stopper Spectrum 2‑oppskyting fra AndøyaOppskytingen av Isar Aerospace sin rakett Spectrum 2 fra Andøya Space ble avlyst etter oppdaget væskesystem‑problem. Selskapet analyserer data fra flere mislykkede forsøk, og har tidligere fått raketten til å fly i omtrent 30 sekunder før eksplosjon i mars fjor. Dette markerer en viktig milepæl i Europas kommersielle romsektor.

Read more »

VM-visningen i Trekanttomten brant opp med tekniske problemerNorge møter Irak klokken 00.00 natt til onsdag i deres første VM-kamp på 28 år.

Read more »