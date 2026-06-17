Tekniske problemer fører til avlysning av Isar Aerospace-oppskytning på Andøya

Oppskytningen av Spectrum 2-rakett fra Andøya Space ble avlyst på grunn av tekniske utfordringer. Dette er den sjette utsettelsen for selskapet, som tidligere opplevd en eksplosjon under testflyvning i fjor. Isar Aerospace fortsetter analyse for å identifisere rotårsaken.

Oppskytningen av raketten Spectrum 2 fra Andøya Space ble avlyst mandag kveld på grunn av vedvarende tekniske problemer . Dette er den sjette gangen oppskytningen er blitt utsatt eller avbrutt.

Den tyske raketten, eid og driftet av Isar Aerospace, har hatt en uhellstung historie. I mars i fjor eksploderte Spectrum-rakett under en testflyvkning bare rundt 20 sekunder etter start. Selskapet har fremhevet at selv om raketten gikk ned, gav forsøket verdifulle data. Den planlagte oppskytningen av Spectrum 2 hadde allerede blitt utsatt flere ganger.

Første forsøk ble avbrutt da en linebåt for nærme sonen, og tidligere utsettelser skyldes dårlig vær og en potensiell lekkasje. Oppskytningen hadde oprinnelig vært planlagt i april, men ble utsatt på grunn av sikkerhetshensyn. Selv om dette forsøket er trukket tilbake, understreker selskapet at de fortsetter å analysere data for å identifisere rotårsaken til de tekniske utfordringene.

Det tyske romfartsselskapet har som mål å levere en kostnadseffektiv løsning for å sende små satellitter i bane rundt jorden, og Spectrum-rakettfamilien er en sent del av denne ambisjonen. Andøya Space i Norge har vært en kritisk launchplattform for disse testflyvningene. Mens denne spesifikke oppskytningen mislyktes, har tidligere testflyvninger, inkludert den i fjor, blitt ansett som viktige milepæler for å samle inn data for fremtidige forbedringer.

Den nasjonale rommyndighetene har fulgt utviklingen nøye, og administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen fra Direktoratet for romvirksomhet har tidligere ros den tyske selskaper for sin innsats, selv om denne siste utfordringen viser kompleksiteten i kommersiell romfart. Gjennomføringen av suksessfulle oppskytninger er avgjørende for å etablere Europa som en konkurransedyktig aktør på det globale rommarkedet.

Isar Aerospace arbeider med å sikre at Spectrum-rakettkan blir en pålitelig tjeneste for satellittoperatører, og hver testflyvning, enten den er en full suksess eller ikke, bidrar til teknologisk modning. Mange har observert prosessen, fra sivile romobservatører til bransjestakeholdere, og hver hendelse på Andøya understreker betydningen av sikkerhet og teknisk pålitelighet. Raketten er designet for å kunne transportere flere småsatellitter samtidig, noe som samsvarer med den voksende etterspørselen etter småsatellittkonstellasjoner.

Selv om den siste oppskytningen ble trukket tilbake, forblir selskapets langsiktige mål uforandret: å tilby en flexibel og tilgjengelig launchløsning for det kommersielle rommarkedet. Sammenhengende med den globale romøkonomien, vil suksess eller fiasko hver testflyvning påvirke investerings Klimaet og partnernes tillit. Den tekniske utfordringen som er rapportert, relateres til raketten væskesystemer, noe som indikerer at målet er å isolere rotårsaken gjennom grundig dataanalyse. Dette er en standard prosedyr i romfart hvor sikker alltid er topp prioritert





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