Teknologi til en allvitende og personlig økonomiraver: En løsning på mange utfordringer

Teknologi som kan gi alle tilgang til en allvitende og personlig agent i privatøkonomien finnes. Med dagens datatilgang, kunstig intelligenst og automatisering kan vi bygge digitale modeller av vår egen økonomi. Systemer som ikke bare analyserer, men også handler på kundens vegne. De kan vise konsekvensene av ulike valg og samtidig gjennomføre nødvendige justeringer. Men utviklingen hindres av et omfattende regelverk som gjør det svært vanskelig å bygge slike løsninger i praksis.

Teknologi som kan gi alle tilgang til en allvitende, personlig agent i privatøkonomien finnes. Men hindres av jus skrevet for en annen tid. Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. Tenk om du kunne hatt en virtuell finansiell rådgiver som ikke bare ga råd her og nå, men som forsto hele økonomien din: inntekt, bolig, sparing og forbruk. En rådgiver som kontinuerlig vurderer hva du bør gjøre for å sikre økonomien din i fremtiden. En slik digital rådgiver kunne vært en hjelper som ikke bare gir råd, men også sørger for at gode valg faktisk blir gjennomført.

Men utviklingen hindres av et omfattende og til dels motstridende regelverk som gjør det svært vanskelig å bygge slike løsninger i praksis. Fremover må den enkelte i større grad planlegge egen sparing for å sikre en god økonomisk fremtid. Med dagens datatilgang, kunstig intelligens (KI) og automatisering kan vi bygge digitale modeller av vår egen økonomi.

Systemer som ikke bare analyserer, men også handler på kundens vegne: De kan oppdatere seg automatisk når lønnen endres, markedene svinger eller livssituasjonen endrer seg. De kan vise konsekvensene av ulike valg og samtidig gjennomføre nødvendige justeringer: trekk riktig beløp til sparing, rebalansere porteføljer, justere risiko og holde kursen mot målene vi har satt





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teknologi Allvitende Økonomi Personlig Agent Pod Finance Egen Economistsivi Regelverket I Det Private Økonomet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tankskip med flytende naturgass fra Qatar til Pasjkastan deler veien med sikkerhetstruslerEt tankskip med flytende naturgass fra Qatar har seilt gjennom Hormuzstredet og inn i Omanbukta. Dette er den første kjente LNG-eksporten fra landet siden konflikten med Iran brøt ut. Skipet har fulgt den nordlige ruten langs Irans kyst og kan være et tegn på at noe av LNG-eksporten fra Persiabukta er i ferd med å komme i gang igjen.

Read more »

Morrow Batteries-gründandet med stats- og kommunalt kapital, optimism og fremtidstro, men stoppet på milliardmarerittstiltetStykket for batteriproduksjon for å møte de forvandlede forskningsbaserte energikildene med sol og vind, som tidligere hovedsakelig var olje og gass. Etter å ha mottatt 3,3 milliarder i egenkapitaltilskudd fra de aksjonærske statlige aktørene som Å Energi, Statsfinans, Nysnø, Bjørn Rune Gjelstens Noah, Siemens Financial Services, ABB, Maj Invest og Innovasjon Norge, 202 millioner fra EU og den norske makten, samt 542 millioner fra eiendomsinvestoren Siva, er Morrow Batteries konkurs.

Read more »

Rein Alexander skilles, men 'galler med venner og familie', mener bryterRein Alexander og samboeren Marie Aadalen har avsluttet livet sammen, men ifølge Alexander er det en 'glade' avslutning.

Read more »

Dataangrep på Lørenskog kommune: Kritiske systemer påvirket, men hvor alvorlig er omfanget?Et dataangrep utsatt Lørenskog kommune i helgen, har en rekke av kommunens IT-systemer påvirket. Angrikeren har lagt igjen et brev og kommune har satt kriseledelse. De prioriterer nå å ivareta kritiske innbyggernære tjenester.

Read more »