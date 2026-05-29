Debattinnlegget diskuterer hvordan teknologien har påvirket vår evne til å være til stede og tilstedeværelse i dagens samfunn. Det hevdes at teknologien har skapt en digital stillhet, ikke en fysisk, og at sosiale medier bidrar til sammenlikning og uro. Det diskuteres også hvordan lokale butikker, små arbeidsplasser og fellesskap oppstår og hvordan vi kan reddes fra en global tidslinje.

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Rundt bordene satt mennesker bøyd over hver sin skjerm.

Fingrene beveget seg raskt, ansiktene lyste opp av mobiltelefonene kalde lys. To ungdommer satt ved samme bord uten å si et ord til hverandre. En eldre mann stirret ut gjennom vinduet med kaffekoppen mellom hendene, mens verden rundt ham skrollet videre. Vi ble lovet at teknologien skulle bringe oss nærmere sammen.

I stedet virker det som om mange av oss gradvis har mistet evnen til å være til stede der vi faktisk er. Jeg merker det stadig oftere. Stillheten har forandret karakter. Den er ikke lenger rolig.

Den er digital. Sosiale medier lover fellesskap, men skaper ofte sammenlikning og uro. Vi speiler våre egne vanlige liv mot andres polerte glansbilder og sitter igjen med følelsen av ikke å strekke til. Vi er konstant tilkoblet, men mange føler seg mer alene enn noen gang.

Karl Erik Klingenberg mener at fellesskap ikke skapes av algoritmer. Lokale butikker legges ned. Små arbeidsplasser forsvinner. Folk flytter mer, blir mindre forankret og lever større deler av livet gjennom skjermer.

Mange eldre sitter alene igjen i stillheten etter et samfunn som en gang hadde tid til naboprat, foreningsliv og åpne dører. Jeg har møtt mange av dem gjennom årene i eldreomsorgen: mennesker som ikke først og fremst mangler medisiner eller vedtak, men tilhørighet. Noen av dem følger mer med på telefonen enn på verden utenfor vinduet. Ikke fordi de ønsker det, men fordi skjermen er blitt den siste forbindelsen til andre mennesker.

Det er kanskje dette som er det store digitale bedraget: Vi trodde teknologien skulle bringe mennesker nærmere hverandre. I stedet har mye av nærheten blitt digitalisert bort. De store plattformene er heller ikke bygget for fellesskap. De er bygget for oppmerksomhet.

Algoritmene løfter frem det som skaper sterke reaksjoner: frykt, sinne og konflikt. Det gjør oss ikke nødvendigvis klokere eller tryggere, bare mer oppjaget og splittet. Vi lever i en tid hvor vi vet mer om verden enn noen generasjon før oss, men ofte mindre om menneskene som bor rett rundt oss. Jeg tror ikke løsningen finnes i enda en app eller en ny digital plattform.

Kanskje begynner den heller i noe langt enklere:Å tåle stillheten uten å fylle den med skjermlys. For fellesskap oppstår ikke gjennom algoritmer. Det oppstår mellom mennesker som faktisk er til stede for hverandre. Verden reddes ikke gjennom en global tidslinje.

Den redses i de små rommene hvor mennesker fortsatt møtes ansikt til ansikt





