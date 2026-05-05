Teknologigiganters KI-satsing truer klimamålene

KI-boomen krever enorme mengder energi, og teknologiselskaper velger i økende grad å bruke fossilgass for å drive datasentre. Dette kan føre til utslipp som overgår hele nasjoners klimagassutslipp.

KI-boomen hos teknologigigantene fører til et enormt energibehov, og løsningen de velger – datasentre drevet av fossilgass – kan ha alvorlige konsekvenser for klimaet. En omfattende gjennomgang av planlagte datasenteranlegg viser at disse prosjektene samlet sett kan generere over 129 millioner tonn klimagasser årlig, noe som overstiger de totale utslippene fra land som Marokko.

Denne utviklingen skjer i et tempo som er bekymringsfullt, og reiser spørsmål om bærekraften i den raske KI-utviklingen. Teknologiselskaper som OpenAI, Meta, Microsoft og Xai investerer massivt i datasentre for å håndtere den økende etterspørselen etter kunstig intelligens. Imidlertid er energibehovet for disse sentrene så stort at eksisterende strømnett ikke kan levere tilstrekkelig kraft.

For å omgå begrensningene i strømnettet og unngå lange ventetider for tilkobling, velger mange selskaper å produsere sin egen strøm ved hjelp av gassturbiner, en praksis kjent som «behind-the-meter»-kraft. Denne strategien har ført til en rask økning i datasenterspesifikk gasskapasitet i USA, fra fire gigawatt i begynnelsen av 2024 til nesten 100 gigawatt i begynnelsen av 2026.

Anlegg som Fermi i Texas, med en kapasitet på 17 gigawatt, og Xai sine anlegg i Memphis og Southaven, er blant de største utslippskildene. Selv Stargate, det ambisiøse KI-samarbeidet mellom OpenAI og Oracle, bidrar med betydelige utslipp gjennom sine gassprosjekter. Selskapene argumenterer for at de faktiske utslippene vil være lavere enn de tillatte nivåene, da tillatelsene baserer seg på maksimal drift. Energiforsker Jon Koomey påpeker imidlertid at datasentre opererer med jevn belastning og derfor kan nærme seg de tillatte utslippsgrensene.

Situasjonen forverres av mangel på effektive gassturbiner, noe som tvinger utbyggere til å velge mindre effektive modeller med høyere utslipp. Selv om utslippene skulle halveres, vil de fortsatt overstige Norges årlige utslipp. Til tross for at Meta hevder å ha redusert sine utslipp med 23,8 millioner tonn siden 2021, kan bare tre gassprosjekter i Ohio viske ut en liten del av denne gevinsten ved halv kapasitet.

Michael Thomas, grunnlegger av Cleanview, advarer om en ukontrollert akselerasjon av utslippene og uttrykker bekymring for hva som vil skje hvis denne trenden fortsetter å vokse. Denne utviklingen understreker behovet for mer bærekraftige løsninger for å drive den raske KI-utviklingen og redusere dens miljøpåvirkning





