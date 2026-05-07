Telenor sikrer gigantkontrakt med Forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Telenor tar over som leverandør av kritiske kommunikasjonstjenester for Forsvaret og NSM i en avtale verdt 750 millioner kroner.

Telenor har nylig kunngjort at selskapet har vunnet en omfattende og strategisk viktig konkurranse om en kontrakt med den norske forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).

Denne avtalen, som har en total verdi på hele 750 millioner kroner, markerer et betydelig skifte i leverandørlandskapet for kritiske kommunikasjonstjenester i Norge. Tidligere har det vært Telia som har stått for leveransen av disse essensielle tjenestene, men etter en midlertidig forlengelse av den gamle avtalen, er det nå Telenor som tar over ansvaret for å sikre at Forsvaret og NSM har tilgang til et stabilt og sikkert nettverk.

Rammeavtalen strekker seg over en periode på fire år, med en opsjon på forlengelse i ytterligere tre år, noe som gir en langsiktig forutsigbarhet for begge parter. Dette er ikke bare en kommersiell seier for Telenor, men en strategisk posisjonering i en tid der digital infrastruktur er ryggraden i nasjonal sikkerhet. Omfanget av avtalen er omfattende og dekker et bredt spekter av tekniske løsninger. Dette inkluderer både mobil- og fasttelefoni, samt avanserte administrasjonsverktøy og sentralbordløsninger.

I en tid preget av en stadig mer kompleks og utfordrende geopolitisk situasjon, er kravene til sikkerhet, robusthet og kvalitet ekstremt strenge. Forsvarsmateriell har understreket at tjenestene må kunne understøtte en omfattende automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Dette er kritisk for at Forsvaret skal kunne operere effektivt, ikke bare i hverdagen, men spesielt i situasjoner preget av beredskap, krise eller i verste fall krig. Evnen til å opprettholde kommunikasjon når andre systemer svikter, er selve kjernen i denne kontrakten.

Digitale verktøy som er teknisk robuste, vil være avgjørende for kommandokjeden og koordineringen av styrker på tvers av landet. Et av de mest kritiske punktene i utvelgelsesprosessen har vært dekning og kontroll over infrastrukturen. Telenor har en unik posisjon i det norske markedet ved at de har full kontroll over sin egen nasjonale infrastruktur, noe som minimerer avhengigheten av eksterne tredjeparter og reduserer risikoen for spionasje eller sabotasje.

Den nasjonale arealdekningen er svært høy, noe som er av avgjørende betydning for Forsvaret, spesielt i kystnære områder og i Nord-Norge. Det er i disse områdene mye av den operative aktiviteten finner sted, og her er pålitelig dekning et spørsmål om liv og død. Ved å investere tungt i utbygging i områder som ikke nødvendigvis er kommersielt lønnsomme, viser Telenor at de kan fungere som et nasjonalt sikkerhetsnett.

Direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell har uttrykt stor tilfredshet med valget av Telenor, og peker på behovet for en solid og innovativ partner som kan levere på alle kriterier over lang tid. Samtidig har administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, uttrykt stolthet og ydmykhet over oppdraget. Hun understreker at Telenors ambisjon er å være hele Norges sikkerhetsnett, og at selskapet år etter år investerer massivt for å oppnå dette.

Tilgangen til Norges mest omfattende kommunikasjonsnett vil gi forsvarssektoren en operativ fordel i krevende situasjoner, hvor stabilitet er viktigere enn noe annet. Kontrakten er ikke begrenset til kun Forsvaret, men omfatter også flere viktige underorganisasjoner og tilknyttede enheter. Dette inkluderer Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarshistorisk museum. Avtalen innebærer også konkrete utbedringer av dekningen, både innendørs og utendørs.

Dette gjelder særlig i områder hvor utbygging normalt ikke ville vært pålagt etter Ekomforskriften eller vært økonomisk gunstig. Videre inkluderer avtalen rask utbedring av dekning ved uforutsette hendelser, som for eksempel store naturulykker eller under omfattende militære øvelser. Dette sikrer at kommunikasjonslinjene forblir åpne uansett hvor i landet operasjonene finner sted, noe som styrker den totale nasjonale beredskapen i en tid med økt usikkerhet i verden





