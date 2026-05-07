Telenor vinner milliardkontrakt med forsvarssektoren

Telenor har sikret seg en kontrakt med forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet verdt 750 millioner kroner. Avtalen omfatter mobil- og fasttelefoni, administrasjonsverktøy, sentralbord og annet sambandsutstyr.

Kontrakten har en varighet på fire år med mulighet for forlengelse på inntil tre år. Forsvarsmateriell understreker at avtalen stiller svært strenge krav til sikkerhet, robusthet, dekning og kvalitet, spesielt i en skjerpet geopolitisk situasjon. Tjenestene skal understøtte automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser og være teknisk og operativt robuste i beredskap, krise og krig.

Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell, sier at det har vært viktig å finne en solid og innovativ partner, og at Telenor leverer på alle kriterier med god dekning nå og fremover. Telenor har kontroll over egen nasjonal infrastruktur og høy nasjonal arealdekning, noe som er avgjørende for Forsvaret, spesielt i kystnære områder og nord.

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge, uttrykker stolthet og ydmykhet over å kunne levere Norges mest omfattende og robuste kommunikasjonsnett, bygget for å fungere også i krevende situasjoner. Telenor har investert tungt for å oppnå denne ambisjonen og ser nå frem til å støtte forsvarssektoren med deres teknologiske løsninger. Kontrakten er et bevis på Telenors ledende posisjon innen sikker kommunikasjon og deres evne til å tilby pålitelige tjenester selv i utfordrende tider.

Dette er en viktig milepæl for både Telenor og forsvarssektoren, som nå får tilgang til et nettverk som er spesielt utformet for å oppfylle deres strenge krav. Telenor vil fortsette å utvikle og forbedre sine tjenester for å møte de økende behovene i en stadig mer digitalisert verden





