Telenor vinner milliardkontrakt med forsvarssektoren og NSM

Telenor har vunnet en konkurransedyktig kontrakt med forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) til en verdi av 750 millioner kroner. Avtalen omfatter levering av mobil- og fasttelefonitjenester, inkludert administrasjonsverktøy, sentralbord og annet sambandsutstyr.

Den har en varighet på fire år med mulighet for forlengelse på inntil tre år. Kontrakten stiller svært strenge krav til sikkerhet, robusthet, dekning og kvalitet, spesielt i en tid med skjerpet geopolitisk situasjon. Tjenestene skal understøtte automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser og være teknisk og operativt robuste i beredskap, krise og krig. Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell, understreker at det har vært viktig å finne en langsiktig og solid partner.

Telenor oppfyller alle kriterier og har en meget god dekning nå og i fremtiden. Telenor har kontroll over egen nasjonal infrastruktur og høy nasjonal arealdekning, noe som er avgjørende for Forsvaret, spesielt i kystnære områder og nord. Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge, sier at de er stolte og ydmyke over å kunne levere Norges mest omfattende og robuste kommunikasjonsnett, bygget for å fungere også i krevende situasjoner.

Kontrakten inkluderer innendørs og utendørs dekningsutbedring, også i områder der utbygging ikke er kommersielt lønnsom eller pålagt etter Ekomforskriften. Det omfatter også utbedring av dekning ved uforutsette hendelser som ulykker eller naturfenomener, samt ved større øvelser. Avtalen gjelder for Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, NSM og Forsvarshistorisk museum





