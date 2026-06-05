Telia og Ice hadde sårbarhet som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer

NRK-undersøkelser viste at Telia og Ice hadde en svakhet som gjorde det mulig å kopiere telefonnummer og dermed få tilgang til andres data. Sårbarheten ble oppdaget da NRK tok kontakt med Telia, som deretter informerte Ice om problemet. Begge selskapene opplyser at sårbarheten nå er lukket, men mener ikke at kriminelle har misbrukt akkurat denne sårbarheten. Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forteller at sårbarheten antageligvis ble introdusert i desember ved skifte av en leverandør.

Telia og Ice , Norges største teleselskaper, hadde en sårbarhet som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer, ifølge NRK. NRK-undersøkelser viste at de to selskapene hadde en svakhet som kalles 'spoofing', eller nummertyveri, som gjorde det mulig å kopiere telefonnummer og dermed få tilgang til andres data.

Sårbarheten ble oppdaget da NRK tok kontakt med Telia, som deretter informerte Ice om problemet. Begge selskapene opplyser at sårbarheten nå er lukket. De mener ikke at kriminelle har misbrukt akkurat denne sårbarheten, men at det kan ha skjedd ved tidligere sikkerhetsutbrudd. Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forteller at sårbarheten antageligvis ble introdusert i desember ved skifte av en leverandør.

For Telias del er dette den femte offentlige sikkerhetshendelsen i år, blant annet etter at en hackergruppe publiserte store mengder data fra selskapet i februar. NRK avslørte også at Telia-kunder kunne spores ved å gjøre et mobilanrop. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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