Telia og Ice rammet av alvorlig sikkerhetssvikt som tillot nummertyveri

NRKs gransker avdekket at to store norske teleselskaper hadde en sårbarhet som kunne utnyttes til å forfalske telefonnumre. Selskapene har nå lukket hullet og uttaler at de ikke har bevis på utnyttelse, men hendelsen understreker behovet for bedre sikkerhet i telemarkedet.

I en offentliggjort rapport av NRK avdekket det at to av Norges største telenettleverandører, Telia og Ice , hadde en alvorlig sikkerhetssvikt som tillot at eksterne aktører kunne forfalske telefonnumre.

Denne typen svikt, kjent som spoofing eller nummertyveri, innebærer at en person kan få telefonen til å vise som om et anrop kommer fra et annet telefonnummer enn det som egentlig benyttes. NRKs gransking viste at sårbarheten var tilstede hos begge selskapene, og at den kunne utnyttes for å lure mottakere til å svare på oppringninger eller til å gi ut personlig informasjon.

Telia bekreftet sårbarheten i en pressemelding sent i forrige uke, bare etter at NRK hadde tatt kontakt med selskapet. Begge selskapene har nå uttalt at sikkerhetshulen er lukket. De framholder dog at de ikke har noen indikasjoner på at den konkrete sårbarheten er blitt utnyttet av kriminelle, men advarer om at det generelt er en risiko forbundet med sådanne svikt. Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice opplyste at sårbarheten antagelig ble innført i desember i fjor i forbindelse med en leverandørendring.

For Telia er dette den femte offentlige sikkerhetshendelsen i år, hvilket har ført til økt kritikk og mistanke kundene. I februar lekkede en hackergruppe sensitive kundedata fra selskapet, og i en annen episode avdekket NRK at Telias kunder kunne spores via mobilanrop. Slike ongoing hendelser reiser spørsmål om teleselskapenes evne til å beskytte kundens personvern. Dette er et område som ligger til grunn for et intensivt samarbeid mellom myndigheter, teleselskaper og sikkerhetseksperter for å styrke infrastrukturen mot fremtidige angrep.

Kunder bør være oppmerksomme på mistenkelige anrop og være forsiktige med å dele sensitiv informasjon over telefonen. Teleselskapene har lovpålagt å implementere robuste sikkerhetsløsninger, og denne hendelsen understreker viktigheten av konstant overvåking og oppdatering av systemene. ...





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