Tenåring siktet for drap kan være offer for menneskehandel – politiet kritiseres

Eksperter mener norsk politi bør vurdere den fengslede tenåringen som et offer for menneskehandel, ikke en kriminell. Saken reiser spørsmål om ansvar og utnyttelse av sårbare ungdommer.

Politiet bør vurdere den norske tenåring en som et offer for menneskehandel, ikke som en kriminell. Han ble rekruttert og manipulert til å planlegge et drap, mens de som egentlig sto bak, går fri.

Dette sier Sosa Henkoma til VG, og flere eksperter støtter hans syn. Henkoma, som selv har erfaring fra gjengmiljøet i England hvor han som 11-åring fraktet våpen og drev våpenopplæring – han hadde til og med en maskinpistol i skolesekken som 12-åring – ble senere identifisert som et offer for menneskehandel og har nå studert kriminologi for å hjelpe andre. Han understreker at systemet fortsatt registrerer ham som en potensiell trussel, til tross for hans engasjement i OSCE og FN.

Han mener saken til den norske tenåringen bør føres i Norge, da rekrutteringen og sårbarhetene som gjorde ham mottakelig for manipulering, ligger her. Tenåringen, sammen med en 17 år gammel gutt fra Stavanger, er siktet for å ha planlagt et drap i England. Forsvareren, Farid Bouras, er enig i at klienten er et offer for menneskehandel, og peker på den korte tiden det tok å rekruttere ham – bare to timer ifølge bakmannen – som et tegn på dette.

Han argumenterer for at tenåringen ble utnyttet på grunn av sin sårbarhet og at han i realiteten er et offer, ikke en gjerningsmann. Norsk politi, ved Kripos, avviser å kommentere saken og begrunner det med at de ikke kan gripe inn i en annen stats rettslige prosesser. Britisk politi vil heller ikke svare på om de vurderer saken som menneskehandel, med henvisning til en kommende rettssak.

Moren til den siktede tenåringen er sterkt kritisk til norske myndigheters passivitet og mener de ofrer sønnen hennes, som var psykisk syk da han reiste til England. Hun stiller spørsmål ved om det handler om berøringsangst eller unnfallenhet. Hun påpeker at ingen er skadet i saken og at det ikke er identifisert noe offer eller gjerningssted.

Henkoma advarer også mot å plassere tenåringen i Belmarsh fengsel, som han beskriver som et sted hvor gjenger og kriminelle knytter kontakter, noe som kan gjøre ham enda mer verdifull for de som står bak. Han stiller det grunnleggende spørsmålet om når man går fra å være et offer til å ta ansvar for sine handlinger, og understreker behovet for å forstå de underliggende årsakene til at unge mennesker blir rekruttert til kriminalitet





