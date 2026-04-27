Tenåringer tiltalt for planlagt sprengning i Oslo – mulig kobling til Foxtrot

Tre tenåringer fra Rogaland er tiltalt for å ha planlagt en sprengning i Oslo i fjor høst. Etterforskningen har avdekket en mulig tilknytning til det kriminelle nettverket Foxtrot.

Tre tenåringer fra Rogaland står nå tiltalt for planlegging av en sprengning i Oslo i fjor høst. Saken, som har rystet politiet og offentligheten, omhandler en detaljert planlegging av et angrep mot et ukjent mål i hovedstaden.

Tiltalen ble tatt ut av Statsadvokaten i Vest, og etterforskningen har avdekket en bekymringsfull bruk av digitale plattformer for å koordinere og gjennomføre planene. Ifølge tiltalen skal to av de involverte guttene, i alderen 16 og 17 år, ha benyttet seg av populære apper som Snapchat og Telegram for å avtale at den 16 år gamle gutten skulle transportere eksplosiver til et sentralt område i Oslo. Hensikten var å enten kaste en granat eller å gjennomføre en mer omfattende sprengning.

Dette viser en alvorlig grad av planlegging og en tilsynelatende vilje til å forårsake betydelig skade. I tillegg til planleggingen av sprengningen, er de to guttene også tiltalt for forsøk på rekruttering av andre unge menn til å delta i angrepet. Dette indikerer et forsøk på å utvide omfanget av operasjonen og involvere flere personer i den kriminelle aktiviteten.

Politiet har i etterforskningen avdekket en mulig kobling mellom de tiltalte og det kriminelle nettverket Foxtrot, ledet av Rawa Majid, kjent som «den kurdiske reven». Politiadvokat Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt bekrefter til NRK at etterforskningen har avdekket indikasjoner på en slik tilknytning. Dette reiser spørsmål om hvorvidt de tiltalte har handlet på vegne av eller under instruksjon fra Foxtrot-nettverket, og om angrepet var ment å være en del av en større kriminell operasjon.

Saken understreker viktigheten av å overvåke og bekjempe kriminelle nettverk som Foxtrot, som er kjent for sin involvering i alvorlig kriminalitet, inkludert narkotikahandel og vold. Videre er en mann i 20-årene også siktet i saken. Han ble pågrepet i Nederland i november i fjor og senere utlevert til Norge. Mannen er ikke bare siktet for sin rolle i planleggingen av sprengningen, men også for grov ulovlig befatning med skytevåpen.

Han er knyttet til to separate skytinger mot private boliger, noe som tyder på en bredere kriminell aktivitet. Forsvareren til 18-åringen, Helene Haugland, avviser påstandene om at hennes klient har noen tilknytning til Foxtrot-nettverket eller kjennskap til saken. Hun hevder at han er uskyldig og ikke har vært involvert i planleggingen av sprengningen. Saken er nå overlevert til retten, og de tiltalte vil bli stilt for retten for å svare på anklagene.

Utfallet av rettssaken vil ha betydelige konsekvenser for de involverte og vil gi et viktig signal om hvordan samfunnet vil håndtere slike alvorlige trusler mot sikkerheten. Denne saken er et sterkt eksempel på den økende trusselen fra radikalisering og ekstremisme blant unge mennesker, og understreker behovet for forebyggende tiltak og tidlig innsats for å identifisere og hjelpe sårbare individer





