Tenk om alle fikk en virtuell økonomisk rådgiver som forstår din økonomi

Teknologi som kan gi alle tilgang til en allvitende, personlig agent i privatøkonomien finnes. Men hindres av jus skrevet for en annen tid. Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. Tenk om du kunne hatt en virtuell finansiell rådgiver som ikke bare ga råd her og nå, men som forsto hele økonomien din: inntekt, bolig, sparing og forbruk. En rådgiver som kontinuerlig vurderer hva du bør gjøre for å sikre økonomien din i fremtiden. En slik digital rådgiver kunne vært en hjelper som ikke bare gir råd, men også sørger for at gode valg faktisk blir gjennomført.

Men utviklingen hindres av et omfattende og til dels motstridende regelverk som gjør det svært vanskelig å bygge slike løsninger i praksis. Fremover må den enkelte i større grad planlegge egen sparing for å sikre en god økonomisk fremtid. Med dagens datatilgang, kunstig intelligens (KI) og automatisering kan vi bygge digitale modeller av vår egen økonomi. Systemer som ikke bare analyserer, men også handler på kundens vegne.

De kan oppdatere seg automatisk når lønnen endres, markedene svinger eller livssituasjonen endrer seg. De kan vise konsekvensene av ulike valg og samtidig gjennomføre nødvendige justeringer: trekke riktig beløp til sparing, rebalansere porteføljer, justere risiko og holde kursen mot målene vi har satt. Vi kan bygge denne rådgiveren i dag, det er ikke mangel på gode ideer, dyktige utviklere eller risikovillig kapital i finansbransjen.

Hindringen er et omfattende sett av reguleringer, som hver for seg har gode intensjoner, men som samlet gjør det nesten umulig å bygge helhetlige digitale rådgivningstjenester





