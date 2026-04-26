Tennis kan forlenge livet ditt med nesten 10 år – slik virker det

En ny dansk studie viser at tennis er den idretten som gir størst forventet økning i levealder, takket være en kombinasjon av sosiale, fysiske og kognitive fordeler.
Denne uka har mange nordmenn benyttet seg av det fine vårværet til å være fysisk aktive. En ny dansk studie viser imidlertid at ikke all aktivitet er like gunstig når det gjelder å leve lenge.
Forskere ved Copenhagen City Heart Study har fulgt 8500 dansker i opptil 25 år for å undersøke sammenhengen mellom ulike idretter og levealder, sammenlignet med en stillesittende livsstil. Resultatene er overraskende og peker på at tennis er den idretten som gir størst forventet økning i levealder. De som spilte tennis regelmessig levde i snitt 9,7 år lenger enn de inaktive, mens badminton ga en økning på 6,2 år.
Andre aktiviteter som fotball, sykling, svømming og jogging ga også økt levealder, men i mindre grad. Studien fremhever tre viktige faktorer som gjør tennis spesielt gunstig: den sosiale faktoren, intervall-effekten og den kognitive utfordringen. Den sosiale interaksjonen i tennis, badminton og fotball reduserer ensomhet og stress, mens de korte, intense utbruddene og pausene i racketsport og fotball etterligner kroppens naturlige bevegelsesmønster og er effektivt for hjerte- og karsystemet.
I tillegg krever tennis og fotball kontinuerlig mental aktivitet, som holder hjernen skarp og kan bidra til å bremse aldringsprosesser. 92 år gamle Eduard Irgens, en ivrig tennisspiller fra Arendal, bekrefter at tennis er mer enn bare fysisk trening. Han har vunnet et tosifret antall NM-gull etter fylte 85 år og understreker viktigheten av det sosiale fellesskapet.
Han forteller at han begynte å spille tennis i 1945, etter krigens slutt, og har fortsatt å spille regelmessig siden den gang, selv på jobbreiser i Afrika og Amerika. Irgens fremhever at tennis er en aktivitet man kan drive med uansett hvor i verden man befinner seg, og at det alltid er noen å spille med. Han minnes også sin tidligere doublepartner, Leif Arne Huseby, som nylig gikk bort, og understreker gleden ved å spille sammen med andre.
Studien fra København gir ytterligere bekreftelse på at tennis kan bidra til et langt og aktivt liv, og oppfordrer til å finne en aktivitet man trives med og som kombinerer fysisk aktivitet, sosial interaksjon og mental utfordring
