Tennis kan forlenge livet ditt med nesten 10 år – slik virker det

En ny dansk studie viser at tennis er den idretten som gir størst forventet økning i levealder, takket være en kombinasjon av sosiale, fysiske og kognitive fordeler.

Denne uka har mange nordmenn benyttet seg av det fine vårværet til å være fysisk aktive. En ny dansk studie viser imidlertid at ikke all aktivitet er like gunstig når det gjelder å leve lenge.

Forskere ved Copenhagen City Heart Study har fulgt 8500 dansker i opptil 25 år for å undersøke sammenhengen mellom ulike idretter og levealder, sammenlignet med en stillesittende livsstil. Resultatene er overraskende og peker på at tennis er den idretten som gir størst forventet økning i levealder. De som spilte tennis regelmessig levde i snitt 9,7 år lenger enn de inaktive, mens badminton ga en økning på 6,2 år.

Andre aktiviteter som fotball, sykling, svømming og jogging ga også økt levealder, men i mindre grad. Studien fremhever tre viktige faktorer som gjør tennis spesielt gunstig: den sosiale faktoren, intervall-effekten og den kognitive utfordringen. Den sosiale interaksjonen i tennis, badminton og fotball reduserer ensomhet og stress, mens de korte, intense utbruddene og pausene i racketsport og fotball etterligner kroppens naturlige bevegelsesmønster og er effektivt for hjerte- og karsystemet.

I tillegg krever tennis og fotball kontinuerlig mental aktivitet, som holder hjernen skarp og kan bidra til å bremse aldringsprosesser. 92 år gamle Eduard Irgens, en ivrig tennisspiller fra Arendal, bekrefter at tennis er mer enn bare fysisk trening. Han har vunnet et tosifret antall NM-gull etter fylte 85 år og understreker viktigheten av det sosiale fellesskapet.

Han forteller at han begynte å spille tennis i 1945, etter krigens slutt, og har fortsatt å spille regelmessig siden den gang, selv på jobbreiser i Afrika og Amerika. Irgens fremhever at tennis er en aktivitet man kan drive med uansett hvor i verden man befinner seg, og at det alltid er noen å spille med. Han minnes også sin tidligere doublepartner, Leif Arne Huseby, som nylig gikk bort, og understreker gleden ved å spille sammen med andre.

Studien fra København gir ytterligere bekreftelse på at tennis kan bidra til et langt og aktivt liv, og oppfordrer til å finne en aktivitet man trives med og som kombinerer fysisk aktivitet, sosial interaksjon og mental utfordring





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her kan det bli 21 graderKlart værskille i Norge før neste langhelg.

Read more »

Tyrkia gjør Formel 1-comeback – VM-løp i Istanbul fra neste sesongTyrkias Grand Prix returner til Formel 1-sporten med løp på Istanbul Park.

Read more »

Kjendisparet Harlem og Jan Thomas om livet på Nesøya: – Her går folk i turtøyHarlem Alexander og Jan Thomas har flyttet fra Frogner til Nesøya og forteller om kulturforskjeller og utfordringer med å pusse opp et nytt hjem. De deler også historien om en advarsel de fikk fra en eiendomsmeglers kone før de kjøpte huset.

Read more »

Mann i 20-årene døde i sykkelulykke i RingsakerLørdag formiddag kjørte en syklist av veien i Ringsaker. Mannen fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Read more »

Amorim har planen klar for neste sesongDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Polen-hendelse og tragisk sykkelulykkeNyheter om internasjonal støtte til Polen etter en dronehendelse, samt en tragisk sykkelulykke som tok livet av langrennsutøveren Håvard Hovde.

Read more »