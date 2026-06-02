Teoriprøven viktig, men bare en del av føreropplæringen

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet understreker at teoriprøven er en del av en større helhet som skal sikre trygge sjåfører. En anonym person bestod oppkjøringen uten å forstå spørsmålene, noe som reiser spørsmål om prøvenes effektivitet.

Statens vegvesen understreker at teoriprøve n er en viktig del av føreropplæring en, men den er bare én av flere komponenter som må fungere sammen for å sikre trygg kjøring på norske veier.

Heidi-Kristin Herbst, avdelingsleder i Statens vegvesen, forklarer at teoriprøven er en del av grunnlaget før man kan sette seg bak rattet. Alt henger sammen, sier hun, og poengterer at teoretisk kunnskap må kombineres med praktiske ferdigheter for å bli en god sjåfør. Vegvesenet og Samferdselsdepartementet er enige om at teoriprøven ikke står alene; den praktiske oppkjøringen og opplæringen på trafikkskolen er like avgjørende.

En anonym person som Klar Tale har snakket med, forteller om en opplevelse som viser at systemet har svakheter. Han bestod den praktiske oppkjøringen uten å forstå mesteparten av det som ble sagt. Han fikk spørsmål og svarte ved å peke på ting han hadde pugget på forhånd. Han innrømmer at hvis han faktisk forsto spørsmålene, kunne han ha forklart hva de spurte om.

Under oppkjøringen fikk han kun noen få spørsmål, blant annet om vindusviskeren. Heldigvis kjente han igjen ordet og pekte riktig. Han hadde spurt kjørelæreren sin om hva de kunne spørre om, og læreren hadde nevnt vognkort og vekt på bilen. Han forsto egentlig ikke spørsmålet om vekt, men pekte på samme sted som kjørelæreren hadde vist.

Denne historien reiser spørsmål om hvor godt den praktiske prøven faktisk tester sjåførenes forståelse. Ifølge Vegvesenet er det trafikkskolene som har det største ansvaret for å forberede elevene. En godkjent og seriøs trafikkskole må følge omfattende regler, mange fra EU og norske forskrifter. Sammen med teoriprøven og den praktiske prøven skal dette sikre at alle som får førerkort, kan kjøre trygt.

Jakob Vorren, statssekretær i Samferdselsdepartementet, bekrefter at teoriprøven er ett av stegene, men at den praktiske prøven avdekker om man kan kjøre trygt. Det er summen av opplæringen som avgjør om du er skikket til å ferdes på veien. Vorren innrømmer at teoriprøven kanskje bør justeres, og Vegvesenet ser på flere tiltak etter en ny rapport. Likevel mener begge aktører at prosessen som helhet fungerer, og at førerkortet sikres gjennom hele opplæringsløpet





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