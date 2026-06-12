Terrorpoliti lekkede sensitiv informasjon om norsk 19-åring

Advokat til 19-åring fra Stavanger frykter for livet til klienten og familien etter at britisk politi skal ha spredd personopplysninger. Professor uttrykker bekymring for rettssikkerhet og fengselsforhold.

Dagens nyheter handler om en alvorlig sak hvor det britiske terrorpolitiet skal ha spredd sensitiv personlig informasjon om en 19-åring fra Stavanger som sitter varetektsfengslet i London.

Hans advokat, Farid Bouras, frykter for klientens og familien sikkerhet på grunn av lekkasjer fra politiet. Gjenopptakelsen av saken强势istes av professor Mads Andenæs som uttrykker bekymring for rettssikkerheten og soningsforholdene. Artikkelen beskriver hvordan identitetsdokumenter og annen informasjon har endt opp på mørke netter, noe som har tvinget 19-åringen og hans familie til å iverksette omfattende beskyttelsestiltak. Det engelske politiet har ikke kommentert saken, men Counter Terrorism Policing har lovt en forklaring innen 14 dager.

Dette er en kompleks sak som berører spørsmål om personvern, rettssikkerhet og internasjonal samarbeidsjustis





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terrorpoliti Lekkasje Personvern Rettssikkerhet Fengsling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stavanger skal ikke tilbake, vi skal videreNeste kapittel for oljå skrives ikke uten mennesker. Men det skrives i stadig større grad med teknologi.

Read more »

Debatt: Det nye sjukehuset i Stavanger - strukturelle feil og omsorgsavviklingerEn debattinnlegg som beskriver hvordan det nye sjukehuset i Stavanger har blitt kritisert for strukturelle feil og omsorgsavviklinger i barselomsorg, fødsel og barsel.

Read more »

Rettssak i London: 19-åring fra Stavanger anklaget for drapsplanleggingEn ung mann fra Stavanger står i London for planlegging av drap på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Forsvar og aktor presenterer motstridende bilder av den tiltalte.

Read more »

Terrorpoliti i London spredde sensitiv informasjon om Stavanger-ungdomAdvokat for den norske 19-åringen anklager engelske terrorpolitimyndigheter for å ha utlevert høysensitive personopplysninger til media, noe som har satt klienten og hans familie i livsfare. Den unge mannen står til retten i London og risikerer 45 års fengsel.

Read more »