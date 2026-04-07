Tesla og BYD i Rakettvekst i Tyskland: Elbilmarkedet eksploderer

Elbilmarkedet i Tyskland viser sterk vekst i mars, med Tesla og BYD som de store vinnerne. Samtidig advarer tidligere Tesla-sjef mot Elon Musks robotaxi-strategi. Aston Martin sliter med økonomiske problemer.

Nye tall fra den tyske veitrafikketaten KBA viser en eksplosiv vekst for elbilmarkedet i Tyskland , med Tesla og kinesiske BYD som de store vinnerne i mars. Tesla opplevde en massiv vekst på 315,1 prosent i forhold til mars i fjor, med 9.252 registrerte biler. Dette markerer en betydelig oppgang for det amerikanske elbilmerket, og bidrar til en samlet vekst på 160 prosent for første kvartal, med totalt 12.829 registrerte kjøretøy.

Den kinesiske konkurrenten BYD fulgte tett bak med en imponerende vekst på 327,1 prosent, og endte opp med 3.438 registrerte biler i mars. For første kvartal summerer BYDs registreringer seg til 9.120 biler. Denne sterke veksten for både Tesla og BYD reflekterer en generell trend i det tyske elbilmarkedet, som totalt økte med 66,2 prosent i mars, med 70.663 registrerte elbiler. Denne utviklingen er et tydelig signal om den økende populariteten til elbiler i Tyskland, og viser en sterk interesse fra forbrukerne for mer miljøvennlige alternativer.\Samtidig som elbilmarkedet blomstrer, kommer det også bekymringer. Tidligere Tesla-sjef Jon McNeill advarer mot Elon Musks robotaxi-strategi, og hevder at satsingen innebærer høy risiko. Denne advarselen kaster en skygge over den positive utviklingen i Tesla, og setter søkelyset på fremtidige utfordringer for selskapet. I tillegg til elbilenes fremgang, viser de totale registreringene av nye personbiler i Tyskland en vekst på 16 prosent i mars, med totalt 294.161 biler. Hittil i år er den samlede veksten på 5,2 prosent. De hjemlige bilmerkene har også hatt varierende resultater. Smart hadde den største veksten med 189,6 prosent, selv om markedsandelen fortsatt er liten. Opel, Mini, Audi og BMW viste også positiv utvikling, mens Volkswagen opplevde en beskjeden vekst og Porsche registrerte et fall. Volkswagen beholder likevel den største markedsandelen. De importerte bilmerkene viser også stor variasjon. Kinesiske Lynk & Co hadde en ekstrem vekst fra et lavt utgangspunkt, mens Aston Martin også opplevde en betydelig økning.\Utenfor registreringsstatistikken sliter Aston Martin med økonomiske problemer. Superbilprodusenten rapporterte et tap på 6,4 milliarder kroner og planlegger å kutte 20 prosent av arbeidsstyrken for å redusere kostnadene. Geopolitikk og tollsatser påvirker selskapets økonomi, og den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, nevnes som en faktor i problemene. Skoda var det importerte merket med høyest markedsandel i mars, noe som viser at det er mange faktorer som spiller inn i bilmarkedet. Denne varierte utviklingen i det tyske bilmarkedet viser at bilindustrien er i konstant endring, med skiftende preferanser fra forbrukerne, konkurranse mellom ulike merker og geopolitiske faktorer som påvirker resultatet. Fremveksten av elbiler fortsetter å dominere overskriftene, mens tradisjonelle bilprodusenter må tilpasse seg for å møte etterspørselen og de nye utfordringene i markedet





Netflix saksøkt for urettferdige prisøkninger i Italia og Tyskland: Abonnenter kan ha rett på refusjonNetflix møter juridisk motstand i flere land over prisøkninger. Italiensk domstol gir forbrukerne medhold, og abonnenter kan ha krav på refusjon. Også i Tyskland er Netflix i trøbbel for lignende forhold. Selskapet varsler anke.

Glovarm Carlsen med kritikk:Sjakkstjernen Magnus Carlsen hadde det varmt da han spilte remis mot Vincent Keymer i freestyleturneringen i Tyskland søndag.

