Teslas FSD Supervised godkjent i Danmark -Avgjørelsen venter hos EU

Tesla har fått foreløpig tillatelse til å bruke sitt avanserte førerassistentsystem FSD Supervised i Danmark, etter at Nederland ga systemet en foreløpig godkjenning som danmark har anerkjent. Systemet er ikke endelig godkjent av EU-kommisjonen, og den endelige avgjørelsen forventes etter sommeren. Godkjenning vil gi Tesla tilgang til et større europeisk marked, men Statens vegvesen påpeker at systemet fortsatt er et førerstøttesystem der føreren har ansvaret. I Norge har vegvesen også bedt Tesla om å rette opp i villedende informasjon til kunder.

Tesla har fått foreløpig godkjenning til å rulle ut sitt førerassistentsystem FSD Supervised i Danmark, etter at den nederlandske kjøretøymyndigheten RDW ga systemet en foreløpig godkjenning 10. april i år.

Den danske veimyndigheten Færdselsstyrelsen har gjennomgått den tekniske dokumentasjonen og deler RDWs vurdering av at systemet kan bidra positivt til trafikksikkerheten ved å assistere føreten under kjøring. FSD Supervised er Teslas mest avanserte førerassistentsystem og kan styre, bremse, akselerere og skifte felt på egen hånd, men både Tesla og europeiske myndigheter understreker at føreten til enhver tid må følge med og være klar til å gripe inn. I Teslas brukermanual står det at sjåføren ansvarlig for kjøretøyets hastighet og kontroll.

Den nederlandske godkjenningen er sendt videre til EU-kommisjonen for endelig behandling i EUs tekniske kjøretøyapparat. Saken kunne i teorien komme opp til avstemning allerede i juli, men en endelig behandling anses mer realistisk etter sommeren. For å få en felles europeisk typegodkjenning må et flertall av EU-medlemslandene støtte ordningen.

Hvis EU-kommisjonen godkjenner systemet, vil godkjenningen automatisk bli gjeldende i hele EU, mens en nei vil medføre at den nederlandske godkjenningen blir ugyldig etter seks måneder, noe som også vil felle den danske tillatelsen. Ifølge Statens vegvesen vil Norge bli omfattet dersom systemet får en endelig europeisk godkjenning, siden Norge som hovedregel anerkjenner EU-avgjørelser gjennom EØS-avtalen. Likevel kan Norge i teorien søke om unntak dersom en innføring har negativ effekt på trafikksikkerhet eller miljø.

Vegvesenet understreker at systemet ikke regnes som selvkjørende etter dagens europeiske regelverk, men klassifiseres som et avansert førerstøttesystem (ADAS) der føreten fortsatt har det fulle ansvaret. Dersom EU til slutt godkjenner den nederlandske ordningen, kan Tesla få tilgang til et langt større europeisk marked, inkludert Norge.parallelt har Statens vegvesen hatt dialog med Tesla Europe om nasjonale unntak for tre kjøretøy brukt til intern testing av FSD-systemet i Norge.

Vegvesenet har også gjennomgått informasjonsmaterialet Tesla planla å bruke under kundedemonstrasjoner i Norge, og konkluderte med at materialet var villedende fordi det ikke nevner at dette er et førerstøttesystem. Tesla har fått beskjed om å endre informasjonen før demonstrasjoner med modifiserte eller oppgraderte kjøretøy kan tillates





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Tesla FSD Supervised ADAS EU-Godkjenning Statens Vegvesen

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