Teslas selvkjøringssystem FSD Supervised godkjennet i Danmark

Teslas selvkjøringssystem FSD Supervised har fått grønt lys i Danmark, som det første landet i Norden. Danmark blir fjerde land i Europa som tillater Teslas selvkjøringssystem. Godkjennelsen er foreløpig, fordi det mangler endelig godkjennelse fra EU-kommisjonen. Alle godkjennelser blir ugyldige etter seks møneder hvis EU-kommisjonen vender tommelen ned.

Tesla s selvkjøringssystem FSD Supervised har fått grønt lys i Danmark , som det første landet i Norden. Danmark blir fjerde land i Europa som tillater Tesla s selvkjøringssystem .

Her kjører Kees Roelandschap i Nederland da det ble tillatt der i april.for en Teslas førerassistentsystem, som på engelsk gör under navnet FSD Supervised og av Tesla Norge kalt “selvkjørende funksjoner (under oppsyn)”. – Vi vurderer at dette systemet, på linje med andre førerassistentsystemer, bidrar til å gjøre trafikksikkerheten. Det er alltid føreren som har fullt ansvar for kjøringen, på liknende hvis man havner i en bilulykke, sier Tanja Skyum-Nielsen i Fårdselssstyrelsen.

Den danske kringkasteren DR melder at Tesla sier systemet skal rulles ut til danske Tesla-eiere “snart”, uten at Tesla har gitt noe konkret tidspunkt. Ifølge den danske bileierorganisasjonen FDM kan cirka 30.000 av de rundt 95.000 Teslasene i landet bruke denne versjonen av FSD. Ifølge FDM vil det koste 750 danske kroner i måneden. Godkjennelsen er foreløpig, fordi det mangler endelig godkjennelse fra EU-kommisjonen.

Alle godkjennelser blir ugyldige etter seks møneder hvis EU-kommisjonen vender tommelen ned.som ga godkjennelse 10. april i år. Siden har det blitt godkjent i Litauen og Estland, og nå Danmark. I Norge har Statens vegvesen sø langt ikke gitt godkjenning. Derimot er Fords konkurrerende system BlueCruise godkjent i Norge, men begrenset til motorveier i Oslo-regionen.

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