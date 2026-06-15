Test av Panetti Pizzetta Pro: Den beste pizzaen hjemme

Vi har testet den nye elektriske pizzaovnen fra Panetti, som gir restaurantpizza på 90 sekunder. Roterende stein og fire varmeelementer sikrer jevn steking.

Panetti Pizzetta Pro elektrisk pizzaovn er en helt ny modell fra norske Panetti , som spesialiserer seg på italiensk design. Nå har de sluppet nyheten som lar deg steke skikkelig restaurantpizza innendørs hele året - og vi har prøvd den ut.

Den kommer med flere smarte oppgraderinger, og er bygget for deg som vil ha høy kvalitet uten at det blir for komplisert. To tastetrykk er alt som skal til for å starte oppvarmingen og velge riktig program. Den nye modellen har tatt flere store steg videre fra forgjengeren. Vi prøvde nemlig også ut fjorårets modell, og den levde absolutt opp til forventningene, men nå har det skjedd noen relevante forbedringer.

De viktigste oppgraderingene er den roterende pizzasteinen og hele fire varmeelementer som man kan kalle en ny varmeteknologi. Du får to varmeelementer over og to under, noe som betyr at du unngår kalde soner, og at pizzabunnen får jevn varme.

Dette får du med Panetti Pizzetta Pro: ny og roterende pizzastein som gir jevn steking uten at du må snu pizzaen selv, individuell varmekontroll for topp- og bunnvarme som kan styres uavhengig av hverandre, smarte forhåndsprogrammer som for eksempel Neapolitan som lar ovnen fikse resten, mulighet til å brukes både inne og ute (IPX4-sertifisert), lynrask oppvarming til ca. 450 grader på cirka 15 minutter, og ferdig pizza på kun 90 sekunder. Vi lot en matglad familiefar på 40 år prøve nyheten i sitt eget hjem.

Han er over snittet glad i å lage mat, lager selvsagt deigen selv og er også generelt interessert i dingser, gjerne kjøkkendingser. Han har tidligere laget en mengde pizzaer på gassdrevne pizzaovner utendørs, men hadde aldri forsøkt en elektrisk modell som kan brukes på kjøkkenbenken. Førsteintrykket er at designet på ovnen er både kult og fint. Den tar naturlig nok litt plass på kjøkkenbenken, men ikke upraktisk mye.

Har du et veldig stort kjøkken fungerer det fint å ha den stående fremme, men for de fleste er det smarteste å oppbevare den i en bod eller ute når den ikke er i bruk. Familiens faste pizzakokk hadde ett klart ønske: det skal være lettvint å steke pizza. Den roterende pizzasteinen sørger for at pizzaen blir likt stekt over det hele, uten at man må snu den manuelt.

Det var bare å trykke på knappen for å slå på, og velge pizzatype. Vi valgte Neapolitan, fordi det er den deigen vi pleier å lage. Den trenger høy temperatur og kort tid, forteller 40-åringen. Siden ovnen har egne ferdigprogrammer sparer du mye tid på å justere og overvåke varmen.

Jeg trengte bare trykke på to knapper, så varmet den seg raskt opp, det var alt. Når pizzaen settes i ovnen går det unna. Den ekstreme varmen gjør at deigen blåser seg raskt opp langs kantene, og skaper det karakteristiske utseendet. Det ser jo skikkelig bra ut, nå begynner det å bli spots.

Mange frykter at det oser ned hele huset når man steker mat på så høy varme, men det var absolutt ingen røyk på kjøkkenet underveis. Dommen ble en knallsuksess: det er den beste pizzaen jeg har laget noensinne, helt klart. Middagsgjestene er også enige - uavhengig av om topping var pepperoni, skinke eller Gorgonzola. Alt i alt er det viktigste: det ble skikkelig godt.

Valg av pizzaovn: Panetti Pizzetta Pro er et godt valg for deg som vil ha restaurantpizza hjemme, og som samtidig ønsker at kjøkkendingsene du har er brukervennlige. Den koster en del og krever litt skapplass, men du får en profesjonell og trygg maskin som leverer knallgode resultater fra første forsøk - enten du står på kjøkkenet i januar eller på terrassen i juli. Hvordan bruke pizzaovn?

Generelt er trikset dette: forvarm ovnen til maks temperatur, skyv pizzaen inn på en glovarm stein, og roter den jevnlig i et drøyt minutt til den er ferdig. Kan man bruke Panetti Pizzetta Pro innendørs? Ja, denne elektriske pizzaovnen er spesialdesignet for innendørs bruk. Den steker pizza på svært høye temperaturer uten at kjøkkenet fylles med røyk.

Den er også vanntett nok (IPX4) til å brukes ute. Hvor lang tid tar det å steke en pizza? Når ovnen har varmet seg opp, noe som tar cirka 15 minutter, steker du en ferdig napolitansk pizza på bare 90 sekunder. Må man snu pizzaen mens den steker?

Nei. En av de store oppgraderingene på denne modellen er den innebygde, roterende pizzasteinen. Dette sørger for helt jevn steking





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