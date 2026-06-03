TGS-aksjen i ferd med å gjennomgå kraftig nedjustering, advarer DNB Carnegie

TGS-aksjen har doblet seg siden september i fjor, men DNB Carnegie-analytikere advarer om en potensiell nedside på 30-50 prosent. Samtidig ser Goldman Sachs lysere utsikter for oljeinvesteringer. Analytikerne diskuterer den skiftende dynamikken mellom oljepris, leteaktivitet og seismikkinntekter, og hvordan dette påvirker TGS og seismikkmarkedet.

TGS -aksjen har doblet seg siden september i fjor, til tross for at inntjeningsestimatene har beveget seg nedover. DNB Carnegie-analytikerne Steffen Evjen og Christian Klingenberg Theodorsen advarer nå kundene om gigantisk nedside i seismikkaksjen.

- Vi ser en betydelig nedside på 30-50 prosent i TGS-aksjen dersom markedet repriserat selskapet mot historiske multipler basert på våre estimater, som ligger klart under konsensusforventningene, skriver de. - Vi mener det ligger an til en betydelig oppgangssyklus i oljeinvesteringer, hevder Goldman Sachs, som initierer dekning på TGS. ABG-analytikerne ser lysere utsikter for seismikkmarkedet, selv om første kvartal var svakt. De peker på økende ordrebøker og høyere investeringer.

Shearwater ba långiverne om hjelp, men fikk en kald skulder. Nå vil selskapet få gjennom en løsning uten samtykke. - Ingen vil låne penger til folk som prøver å være smarte på obligasjonseiernes bekostning, advarer forvalter. Evjen mener markedet tar feil om sammenhengen mellom oljepris, leteaktivitet og seismikkinntekter.

Investorene ser ut til å anta at høyere oljepris automatisk gir mer leting, som igjen gir TGS høyere inntekter. DNB Carnegie mener imidlertid at oljeselskapene nå bruker en stadig større andel av letebudsjettet på boring fremfor seismikk, noe som gagner boreselskapene på bekostning av seismikkaktører. Som bevis peker analytikerne på den norske kontinentalsokkelen. Leteaktiviteten har nesten doblet seg siden 2023 og utgjør nær en femtedel av all offshore-leting globalt.

Likevel er etterspørselen etter ny seismikk i strukturell nedgang. Antall streamer-fartøy på sokkelen ventes å falle til kun to i 2026, ned fra ni i 2018. - Leteaktivitet og seismikkinntekter er i ferd med å bli mindre tett koblet, særlig i modne bassenger der seismiske data allerede er svært tilgjengelige, skriver analytikerne. TGS-aksjen falt 4,3 prosent til 147,40 kroner på analysen onsdag. DNB Carnegie har kursmål på 115 kroner og salgsanbefaling





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