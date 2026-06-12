Thailandske kongehuset bekrefter at Prinsesse Bajrakitiyabha er død

Den eldste datteren til kong Maha Vajiralongkorn av Thailand, Prinsesse Bajrakitiyabha, er død etter lang tids sykdom. Hun var den eldste datteren til kong Maha Vajiralongkorn av Thailand og ble født 7. desember 1978.

Prinsesse Bajrakitiyabha var den eldste datteren til kong Maha Vajiralongkorn av Thailand. Fredag bekreftet det thailandske kongehuset at hun er død etter lang tids sykdom.

I en uttalelse skriver kongehuset at prinsessen "sovnet fredfullt inn" torsdag kveld. Ifølge kongehuset led prinsessen av en mageinfeksjon, og tilstanden ble stadig verre på grunn av infeksjonen, tarmbetennelse, lavt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser og blodpropp. Prinsessen, som ble kalt prinsesse Bha i hjemlandet, ble lagt inn på sykehus i desember 2022. Hun mistet plutselig bevisstheten under et besøk nordøst i Thailand, etter et akutt hjerteproblem.

Derfra ble hun fløyet med helikopter til hovedstaden Bangkok for behandling. Bajrakitiyabha ble født 7. desember 1978. Hun var kongens eneste barn fra hans første ekteskap med prinsesse Soamsawali, da han fortsatt var kronprins. Hun var ett av tre kongebarn med formell tittel og arverett til tronen.

Kongen har totalt ni barn fra tre ekteskap, skriver daPeople. Prinsessen utdannet seg i juss ved Cornell University i USA, og engasjerte seg sterkt for å bedre forholdene for kvinner i thailandske fengsler. Hun har også vært ambassadør til Østerrike, Slovenia og Slovakia, samt FN-ambassadør. I tillegg hadde hun flere verv i den thailandske hæren





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