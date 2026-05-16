An extensive study of Putins death toll in Ukraine has revealed startling statistics of the deadly conflict. The study is the most comprehensive one available, working with open-source material and compiling data from publicly available registers in Russia.

Den mest omfattende, åpne undersøkelsen av Vladimir Putins dødstall i Ukraina er bikket en bekmørk milepæl med et ferskt estimat av russiske, uavhengige gravejournalister som gir et bilde av nøyaktig hvor dødelig Putins krig i Ukraina har vært.

En av Putins mer sensitive hemmeligheter er nøyaktig hvor mange soldater som har dødd på slagmarka i Ukraina, som også opererer med åpent kildemateriale og bygges ut fra statistikk. Et samarbeid mellom to uavhengige, russiske nettavisredaksjoners kartlegging tyder på at Putins dødstall i Ukraina ved utgangen av 2025 var høyere enn Bergens samlede befolkning med god margin. Meduza og Mediazona, to uavhengige, russiske graveredaksjonene, har dokumentert enkeltvise dødsfall på slagmarka i Putins hær og de overordnede, reelle tapstallene.

Anslogene og dokumentasjonen antyder at ikke langt unna en halv million menn fra begge sider er drept på slagmarka, og at skadde og krigsinvalider trekker tilleggsvurderinger. Oljeraffineriet i den russiske byen Tuapse står i brann igjen, etter at Ukraina angrep det med droner for tredje gang på under to uker





Russiske nettavisredaksjoner avslører at Putins dødstall i Ukraina var høyere enn Bergens befolkningTwo independent Russian news agencies have collaborated to provide an overview suggesting that Putin's death toll in Ukraine by the end of 2025 was higher than Bergen's population, with a significant margin. Their investigation is likely the most comprehensive one regarding Russian casualties, which also uses openly available sources and is built on statistics. The numbers are a combination of documented single-deaths and a meticulous analysis of various publicly available registers in Russia.

Etter at president Vladimir Putins krig i Ukraina bjørka ein milepæl med den mest omfattande undersøkinga no enn no, med ein lesning tyder på at Putins dødstall var høgare enn Bergens befolkning vart kvart utgjerande av 2025.

To uavhengige, russiske nettavisredaksjoners samarbeid har nå gitt en oversikt som tyder på at Putins dødstall i Ukraina var høyere enn Bergens befolkning, med god margin. De to redaksjonene regner også med at mørketallene for de ukrainske dødsfallene i hangutene på russisk territorium er store.

