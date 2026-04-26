The Onion leier Infowars.com etter langvarig konflikt

Satirenettstedet The Onion har inngått en avtale om å leie domenet til Alex Jones’ Infowars, etter en langvarig juridisk kamp. Målet er å forvandle plattformen til et komedinettverk for satire.

Foreldrene til de 20 barna som ble drept i skoleskytingen ved Sandy Hook i 2012 har i årevis blitt trakassert av tilhengere av Alex Jones , som hevdet at massakren var en bløff.

Jones ble i 2022 dømt til å betale 1,4 milliarder dollar i erstatning til familiene, og meldte seg senere personlig konkurs. Nå har satirenettstedet The Onion inngått en avtale om å leie domenet Infowars.com, Jones’ medieplattform, frem til et eventuelt kjøp. Dette skjer etter at et tidligere forsøk på å kjøpe domenet ble stoppet av en dommer. The Onion planlegger å forvandle Infowars til et komedinettverk for satire, og har allerede begynt å promotere Infowars-logoen med sin egen karakteristiske løk.

Alex Jones lover å utfordre avtalen, og anklager The Onion for å prøve å stjele hans identitet og tjene penger på den. Han oppfordrer sine lyttere til å støtte ham ved å kjøpe Infowars’ siste runde med merchandise. Denne saken illustrerer den pågående kampen mot desinformasjon og konsekvensene av å spre falske påstander, spesielt i forbindelse med tragiske hendelser.

Det viser også hvordan satire kan brukes som et verktøy for å motvirke skadelig propaganda og gi en stemme til de som har blitt rammet av den. Avtalen mellom The Onion og konkursboet etter Alex Jones er et resultat av en langvarig juridisk prosess og et ønske fra familiene etter Sandy Hook om å hindre at Jones’ plattform fortsetter å spre løgner og hat.

The Onions initiativ er sett på som et forsøk på å ta tilbake kontrollen over en plattform som har vært brukt til å skade mange mennesker, og å bruke den til å fremme humor og kritisk tenkning. Det er imidlertid også bekymring for at Jones vil fortsette å kjempe mot avtalen, og at kampen om domenet Infowars.com vil fortsette i lang tid fremover.

Uansett utfall vil denne saken ha en varig innvirkning på debatten om ytringsfrihet, ansvarlighet og konsekvensene av desinformasjon i det digitale tidsalder. Det er også viktig å merke seg at The Onions motivasjon ikke bare er å bekjempe desinformasjon, men også å skape et nytt kommersielt nettverk. Ved å bruke Infowars-logoen og merkevaren håper de å tiltrekke seg et nytt publikum og generere inntekter.

Dette reiser spørsmål om etikken ved å tjene penger på en plattform som har vært brukt til å spre skadelige løgner og hat. Likevel er mange enige om at The Onions initiativ er et positivt skritt i riktig retning, og at det kan bidra til å redusere spredningen av desinformasjon og gi en stemme til de som har blitt rammet av den





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Fare for ulovlig statsstøtte etter drivstoffkuttFinansminister Jens Stoltenberg advarer om at de planlagte drivstoffkuttene sannsynligvis vil bli ansett som ulovlig statsstøtte av ESA, og at bedrifter kan måtte tilbakebetale mottatte beløp.

Read more »

Luksusklokkeselskap konkurs etter krav fra SkatteetatenEt selskap som driver med kjøp og salg av luksusklokker er konkurs. Årsaken er manglende betaling av merverdiavgift til Skatteetaten på over 4,3 millioner kroner, til tross for en omsetning på over 35 millioner kroner i fjor.

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Sørloth på radaren til AC Milan etter Champions League-suksessAlexander Sørloth er linket til AC Milan etter en imponerende sesong for Atletico Madrid, inkludert viktige bidrag i Champions League. AC Milan vurderer ham som et kostnadseffektivt alternativ til andre spisskandidater.

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »