The Prodigy Gjør Storstilt Comeback i Oslo i 2026

Det britiske bandet The Prodigy vender tilbake til Oslo for sin hittil største headlinerkonsert i Norge, og inntar Unity Arena i november 2026. Dette markerer deres første store arenakonsert i Oslo på over et tiår, og kommer etter suksessfulle opptredener på Glastonbury og Coachella. Ny musikk forventes også.

Hør på saken. The Prodigy gjør et etterlengtet comeback i Oslo , og markerer dette med sin hittil største headlinerkonsert i Norge. Lørdag 14. november 2026 vil det ikoniske britiske bandet innta Unity Arena , ifølge en pressemelding fra AEG Presents. Dette markerer over 11 år siden bandet sist holdt en stor arenakonsert i hovedstaden. Forrige gang fansen fikk oppleve The Prodigy live i Oslo var i Oslo Spektrum i 2015.

Bandet, nå ledet av Liam Howlett og Maxim, befinner seg midt i det som beskrives som deres mest ambisiøse og største år noensinne. I løpet av 2025 headlinet de både prestisjetunge Glastonbury og Coachella festivalene, og fortsetter nå med en omfattende Europaturné som inkluderer denne etterlengtede konserten i Oslo. Forventningene er høye, og fansen kan forberede seg på en eksplosiv og energisk opplevelse. Peer Osmundsvaag i AEG Presents uttrykker stor begeistring over å bringe The Prodigy tilbake til Norge. Han uttaler: Vi er svært glade for å kunne ønske The Prodigy velkommen tilbake til Norge og gi fansen muligheten til å oppleve deres største norske arenakonsert til nå. The Prodigy er et av de mest kompromissløse livebandene vi har, og vi ser frem til å skape en uforglemmelig kveld i Unity Arena sammen med fansen.\Gjennom tre tiår har The Prodigy definert og redefinert grensene for musikk. De har vært banebrytende i møtet mellom elektronika, rave og rock, og har utfordret publikums forventninger med hver eneste opptreden. Med udødelige hits som «Breathe», «Firestarter» og «Smack My Bitch Up» etablerte de seg som et av 90- og 2000-tallets største og mest innflytelsesrike band. Musikken deres har inspirert generasjoner og satt standarden for liveopptredener. Bandets energi og deres evne til å skape en unik atmosfære har gjort dem til et must-see band for musikkelskere over hele verden. The Prodigy sin historie er imidlertid ikke fri for tragedier. Bandet opplevde en stor nedtur da den karismatiske vokalisten og danseren Keith Flint tok sitt eget liv i 2019. Men etter denne vanskelige perioden tok Liam Howlett, sammen med Maxim, avgjørelsen om å fortsette bandets arv og bringe musikken videre. Denne beslutningen var et bevis på deres dedikasjon til fansen og musikken, og en hyllest til Flint.\Bandet kan skilte med syv strake førsteplasser på de britiske albumlistene, og er berømt for sine intense og eksplosive liveopplevelser. Q Magazine har fremhevet dem som et av 50 band man absolutt må oppleve live før man dør. Ny musikk er også ventet i løpet av året – deres første siden albumet «No Tourists» fra 2018, og dermed det første uten Keith Flint. Denne nye musikken forventes å bli mottatt med stor spenning av fansen og musikkritikere. Det er forventet at den vil reflektere bandets utvikling og erfaringer gjennom årene, samtidig som den beholder den unike og gjenkjennelige The Prodigy-lyden. Konserten i Oslo vil uten tvil være en fantastisk mulighet til å høre både klassiske hits og nye låter live, og oppleve The Prodigy på sitt aller beste. Unity Arena er klar for å huse dette musikkikonet, og fansen kan glede seg til en uforglemmelig kveld fylt med energi, musikk og minner. Dette blir en konsertopplevelse som vil gå inn i historien





