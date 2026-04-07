The Prodigy returnerer til Oslo for største norske konsert noensinne

Det britiske elektroniske bandet The Prodigy er klare for å innta Unity Arena i Oslo 14. november 2026. Dette blir deres største headlinerkonsert i Norge til nå, over 11 år siden forrige arenakonsert i Oslo. Bandet, ledet av Liam Howlett og Maxim, kommer etter suksessfulle opptredener på Glastonbury og Coachella.

Hør på saken The Prodigy gjør comeback i Oslo med sin største headlinerkonsert i Norge til nå. Lørdag 14. november 2026 inntar det britiske bandet Unity Arena , melder AEG Presents i en pressemelding. Det er over 11 år siden bandet sist holdt en stor arenakonsert i hovedstaden. Forrige gang var i Oslo Spektrum i 2015. Bandet, som ledes av Liam Howlett og Maxim , er midt i det som omtales som deres største år noensinne.

I 2025 headlinet de både Glastonbury og Coachella, og nå fortsetter de med en omfattende Europaturné. – The Prodigy er et av de mest kompromissløse livebandene vi har. Vi gleder oss stort til å oppleve deres største norske arenakonsert til nå sammen med fansen i Unity Arena, sier Peer Osmundsvaag i AEG Presents. Gjennom tre tiår har The Prodigy vært banebrytende i møtet mellom elektronika, rave og rock. Med hits som «Breathe», «Firestarter» og «Smack My Bitch Up» etablerte de seg som et av 90- og 2000-tallets største band. Dette er ikke bare en konsert, det er en begivenhet som markerer et viktig kapittel i bandets historie. Konserten i Oslo blir en del av en større europaturné som følger suksessen med headlineopptredener på Glastonbury og Coachella i 2025. Dette året har vært enormt for bandet, og konserten i Oslo forventes å bli en massiv opplevelse for fansen, fylt med energi og klassiske hits. The Prodigy har en lang og imponerende karriere bak seg, og har stadig vist sin evne til å fornye seg og levere spektakulære liveopptredener. Bandets musikalske arv er solid, og deres innflytelse på musikkscenen er uomtvistelig. Med en miks av elektronika, rave og rock, har de skapt et unikt lydbilde som har resonert med publikum over hele verden. Bandet er kjent for sine energiske liveopptredener og er ofte omtalt som et av de mest intense livebandene som finnes. Etter tapet av Keith Flint i 2019, har Liam Howlett og Maxim valgt å fortsette bandet, noe som viser deres engasjement for musikken og fansen. Denne konserten er en bekreftelse på deres utholdenhet og dedikasjon, og det vil være en emosjonell opplevelse for mange. Fansen kan forvente et fyrverkeri av lyd og lys, samt en reise gjennom bandets imponerende katalog av hits. Det er forventninger om at bandet vil presentere nytt materiale i løpet av året, noe som vil gjøre konserten i Oslo enda mer spennende. Dette vil være bandets første album siden «No Tourists» fra 2018, og det første uten Keith Flint. Det har vært et tøft kapittel for bandet, men de har klart å komme sterkt tilbake. Med en så lang og imponerende karriere er The Prodigy et av de mest innflytelsesrike og banebrytende bandene innen elektronisk musikk. Deres evne til å kombinere hardtslående rytmer med fengende melodier og eksplosive liveopptredener har sikret dem en plass i musikkhistorien. Konserten i Oslo er en mulighet til å feire deres arv og oppleve musikken deres live. Arrangørene forventer stor pågang, og det er viktig å sikre seg billetter tidlig for å sikre seg en plass på denne historiske begivenheten. Denne konserten er ikke bare en mulighet til å høre The Prodigy live, men også å være en del av en historisk begivenhet for bandet og deres dedikerte fanskare





Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

Okeke snakker ut om Hammarby-mareritt: – Det gjorde vondt å høre detHan gjorde det stort i Eliteserien og ble solgt til den svenske storklubben Hammarby. Men etter et drøyt halvår var eventyret over for Obilor Okeke (23).

Read more »

The Prodigy tilbake i Oslo for største norske konsertDet britiske bandet The Prodigy kommer til Unity Arena i Oslo 14. november 2026 for sin største headlinerkonsert i Norge noensinne. Konserten markerer deres tilbakekomst til hovedstaden etter over 11 år siden forrige arenakonsert.

