The Witcher 3 får en svær utvidelse i 2027

CD Projekt Red bekrefter at den neste utvidelsen til The Witcher 3 blir like stor som Blood and Wine, men utsettes til 2027. Mer informasjon kommer under Gamescom i august.

CD Projekt Red har endelig sluppet flere detaljer om den neste store utvidelsen til The Witcher 3 : Wild Hunt. I et intervju med et spillnettsted bekreftet utvikleren at dette blir en svær utvidelse, sammenlignbar med Blood and Wine, som av mange regnes som en av de beste spillutvidelsene noensinne.

Blood and Wine tilbød rundt 30 timer med ekstra innhold, og den nye utvidelsen skal være i samme størrelsesorden. Spillerne kan forvente en fullverdig historie med nye områder, karakterer og oppdrag. Utvikleren understreket at størrelsen er subjektiv og avhenger av spillestil, men budskapet er klart: dette blir en skikkelig svær utvidelse. Opprinnelig var målet å lansere utvidelsen i 2024, men selskapet besluttet sammen med samarbeidspartner Fool's Theory å utsette lanseringen til 2027.

Årsaken er å oppnå det beste mulige resultatet for forbrukerne. Dette betyr at fans må vente lenger enn forventet, men CD Projekt Red lover at ventetiden vil være verdt det. Mer informasjon om handlingen og innholdet vil bli avslørt under Gamescom i slutten av august. Det er foreløpig ukjent hva slags eventyr Geralt skal ut på, men spekulasjonene går høyt blant fansen.

Utsettelsen kommer i kjølvannet av den vellykkede nygenerasjonsutgaven av The Witcher 3, som ble sluppet i 2022. Denne versjonen har blitt godt mottatt og er et tegn på at CD Projekt Red fortsatt satser stort på The Witcher-universet. Samtidig jobber selskapet med flere prosjekter, inkludert nye Witcher-spill. Forventningene til den kommende utvidelsen er skyhøye, og mange håper at den vil matche kvaliteten til Blood and Wine.

I mellomtiden kan spillerne glede seg over andre store spillutgivelser i 2024 og 2025, men for Witcher-fans blir 2027 et etterlengtet år





