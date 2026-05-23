Therese Johaug raser over skyhøye startkontigenter for barn

Skistjernen og tobarnsmor har uttrykt bekymring over at barn ikke kan delta i mosjonsløp og breddeidrett fordi det er for dyrt. Hun minner om at det er et alvorlig samfunnsproblem, og at noen bør sette ned foten.

Meninger dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Skistjernen, som også er tobarnsmor, er skikkelig forbannet over skyhøye startkontigenter for barn. Men hun har på sosiale medier fått kjeft.

Folk mener hun driter i eget reir fordi hun selv selger kostbare treningsklær. Spar dere! Johaug driter ikke i eget reir. Selv om hun driver egen business, og for å holde oss til det røffe språket, "har ræva full av penger", så sier Therese Johaug ifra at det er blitt så dyrt at barn faller utenfor.

Det er et alvorlig samfunnsproblem. Johaug tar ansvar og roper varsku! , Utviklingen i dretten må jo ha gått helt på tryne, hvis noe så enkelt som mosjonsløp holder barn utenfor, fordi det er for dyrt. Johaug viser i pokasten "Gukild&Johaug" til et løp i Oslo-området: – 620 kroner for at en gutt eller jente på 14 år skal løpe 5 kilometer en ettermiddag. Det er jo rovdrift. Det er sykt, torder Johanned





