Therese Johaug vant kvinneklassen på Bjørndalenmila

Under lørdagens Bjørndalenmila viste Johaug en gang at løpeformen hennes bare går én vei. Hun vant kvinneklassen på tiden 32:43, og forbedret tiden sin fra Sentrumsløpet med over et halvt minutt. 37-åringen viser dermed at hun er i rute til hun skal å løpe København halvmaraton i september, hvor målet er å komme under én time og ti minutter.

Hun følte seg bra, men hadde en smule skrekk for brytningspunktet, da hun ikke helt kunne stole på sin kapacitet som tidligere. Dette var et stort steg opp fra Sentrumsløpet. Kjempegod følelse, sier hun etter lørdagens 10-kilometer på Simostranda. Les også: Rooth dysser ned søsterens Spetalen-påstand Fikk panikk over ektemannens beskjed Johaug har offisielt lagt opp som toppidrettsutøver, men det er ikke tvil om at formen hennes fortsatt er vanvittig bra.

Hun merker også selv at hun begynner å føle seg mer som en løper enn en langrennsløper, sammenlignet med tidligere. – Nå har jeg fått en helt ny følelse i kroppen og i føttene. I langrenn er det motbakker og det er «all out», mens på løping er det mer terskel, og man kjenner at man muskulært henter seg inn så mye fortere og man kan ha tettere intervaller.

Det er et eller annet med føttene og muskulaturen som føles lettere, sier hun til Nettavisen. VANT: Therese Johaug var ettertraktet etter målgang på Bjørndalenmila. Foto: Morten Feirud (Drammens Tidende) Bare tre løpere er kommet under 10-minutt kjempeiden for København halvmaraton, Ingrid Kristiansen, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug. Det ble for eksempel full panikk hjemme hos Johaug og ektemannen Nils Jakob Hoff da sistnevnte våknet opp på natta tidligere denne uken og fortalte at han var blitt syk.

– Jeg er så seriøs at når Nils Jakob våknet natt til 18. mai og var syk, jeg bare «Nei! ». HRV-en min bare stupte, og jeg bare: «Nei, nei, nei», forteller Johaug. Petter Northug mener også at Johaug stadig er fryktelig seriøs.

Northug har sett på en del av løpeøktene til Johaug, og han er imponert over innsatsen og motivasjonen. Petter Northug synes det er imponerende at Johaug klarer å være så motivert som hun er. – Jeg hadde aldri klart det på løping. Jeg synes fortsatt det er stas å gå skirenn, men at hun klarer i en litt annen sport er litt spesielt må man si. Hun har jo nettopp litt mor igjen, sier han





