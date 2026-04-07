Thomas Frank kan være på vei til Crystal Palace etter Tottenham-fiasko

Etter en mislykket periode i Tottenham, kan Thomas Frank være på vei til å ta over Crystal Palace neste sesong. Flere medier melder om interesse og spekulasjoner rundt en potensiell avtale.

London-klubben Tottenham har nå hentet inn Roberto de Zerbi som sin tredje manager for sesongen etter at både Thomas Frank og Igor Tudor har fått sparken. Tiden i Tottenham ser ut til å ha blitt en parentes i en ellers svært suksessrik managerkarriere for den danske treneren.

Kritikken som fulgte etter den korte perioden (38 kamper på litt over syv måneder) i Tottenham fokuserte i hovedsak på at han forsøkte å implementere oppskriften fra Brentford uten å ta hensyn til spillerne og kulturen han møtte i sin nye klubb. Dansken har blitt koblet til Crystal Palace nesten helt siden han fikk sparken i Tottenham. Nå melder Football Insider at han er førstevalget til å lede Premier League-klubben neste sesong. Crystal Palace skal ha startet grundige undersøkelser av Thomas Frank, for å vurdere om han er den rette personen til å overta etter manager Oliver Glasner, som har bygget opp klubben. (helt til han ga seg for et par måneder siden). Det ser ikke ut til at Tottenham er aktuelt for Frank nå, men heller tiden i Brentford blir sett på: Dansken tilbrakte nesten sju år på Gtech Community Stadium, hvor han ledet 'Biene' til å etablere seg i Premier League, før han i fjor sommer tok turen til Tottenham. Det er liten tvil om at oppholdet på Tottenham Hotspur Stadium ble en gedigen fiasko. Frank lot 'Lilywhites' slite i nedrykksstriden etter bare sju seire på 26 Premier League-kamper som sjef – kun to av dem kom på hjemmebane. På mange måter ligner budsjettet og underdog-image til Crystal Palace på Brentford, som Thomas Frank ledet opp til Premier League. Per i dag er Oliver Glasner manager i Palace, men det har lenge vært klart at østerrikeren ikke kommer til å forlenge kontrakten. Han forlater klubben når sesongen er over. Flere medier omtaler et mulig samarbeid mellom Frank og Palace som en «perfekt match». Palace skal også ha vurdert Bournemouth-manager Andoni Iraola, som angivelig skal gå av til sommeren. Men nylig rapporterte Sky Sports at spanjolen ikke er interessert i å bytte Bournemouth med Palace. Football Insider nevner i tillegg Sean Dyche som et alternativ. Thomas Frank (52) har tidligere hatt stor suksess i Premier League med Brentford, noe som også førte til overgangen til Tottenham i sommer. I Tottenham ble det imidlertid kortvarig suksess – han fikk sparken i februar. Det hersker en viss spenning rundt hvem som vil overta Palace, og Thomas Franks navn dukker stadig opp i spekulasjonene. Frank har bevist sin evne til å bygge lag og skape resultater, noe som gjør ham til en attraktiv kandidat for mange klubber. Samtidig er det viktig å huske på at fotballverdenen er full av overraskelser, og ting kan endre seg raskt. Valget av manager kan ha stor innvirkning på en klubbs fremtid, og det er derfor viktig å ta en grundig vurdering. Spillerne og supporterne vil være spente på å se hvem som blir den neste manageren og hvordan han vil forme laget





