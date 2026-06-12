Ti år etter sammenslåingen: Hvor godt har Nord‑Trøndelag klart seg?

En grundig gjennomgang av ti år med sammenslåing av Nord‑ og Sør‑Trøndelag, med fokus på distriktsutvikling, arbeidsplasser og demokratisk nærhet.

Det er ti år siden Stortinget vedtok å slå sammen Nord- og Sør‑ Trøndelag til ett felles fylke, og nå er det på tide med en grundig evaluering av resultatene.

Arkitektene bak sammenslåingen, Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik, har lenge rost den nye Trøndelag‑kommunen som en suksesshistorie med økt politisk innflytelse. Likevel må man stille spørsmål ved om de opprinnelige målene er blitt oppfylt, særlig for den nordlige delen av fylket. På 2000‑tallet var Nord‑Trøndelag en tydelig og synlig aktør i innbyggernes hverdag. Fylkeskommunen hadde stor gjennomslagskraft, og NTE‑satsingen ga regionen nødvendig økonomisk handlingsrom.

Når denne selvstendigheten forsvant, har mange innbyggere mistet kontakt med institusjonen som tidligere sto på deres linje. I dag oppleves fylkeskommunen som en fjern maktstruktur, og beslutningene blir ofte oppfattet som fjernt fra den lokale virkeligheten. Dette har skapt en større avstand mellom innbyggerne og politikere, spesielt i de mindre lokalsamfunnene som nå er en del av et enormt geografisk område.

Et av de fem hovedmålene med sammenslåingen var å sikre en balansert utvikling i hele Trøndelag, men tallene viser en skjev fordeling. Steinkjer, som ble utpekt til administrativt hovedkontor, har mistet 157 statlige arbeidsplasser siden 2016, mens Trondheim har vokst med 1 734 nye statlige stillinger i samme periode. Den forventede jevne fordeling av arbeidsplasser og offentlige oppgaver er dermed langt fra realisert.

Dessuten har den nasjonale regionreformen som skulle gi større makt og flere oppgaver til de nye regionene, aldri blitt fullt ut implementert. Resultatet er at fylkeskommunen nå har færre resurser og mindre politisk tyngde enn forventet, noe som svekker muligheten til å påvirke nasjonale beslutninger. Det er også viktig å erkjenne at Nord‑Trøndelag kanskje ikke ville ha klart seg alene under de økonomiske pressene fra 2010‑årene.

På den tiden var fylkeskommunen sårbar, med utfordringer knyttet til videregående opplæring og generell økonomisk bærekraft. En sammenslåing med Sør‑Trøndelag ble da sett på som en nødvendig redningsplanke, som bidro til å sikre velferdstilbudet for innbyggerne. Men prisen for dette er en mer fjern og mindre synlig styringsstruktur, som mange i Nord‑Trøndelag opplever som et demokratisk faresignal. Når den lokale institusjonen blir erstattet av en større, mindre tilstedeværende aktør, går innbyggernes mulighet til å påvirke beslutninger tapt.

Det er på høy tid med en ny debatt om hvordan Trøndelag kan gjenopprette nærhet mellom myndighet og folk, og hvordan regionen kan sikre at både Nord‑ og Sør‑delen drar nytte av felles ressursbruk uten at noen blir oversett. Leserne oppfordres til å delta i den offentlige diskusjonen på Trønderdebatt.no, der flere stemmer kan bli hørt og nye løsninger kan tas fram





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trøndelag Sammenslåing Regionalreform Arbeidsplasser Demokrati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet i Sør-Øst ut med bevæpnet politi til Skien i forbindelse med en pågående trusselsakPolitiet i Sør-Øst rykket ut med bevæpnet politi til Skien i forbindelse med en pågående trusselsak. En tredjeperson hadde overhevet en hendelse på en privat adresse, som politiet oppfattet som en trusselsituasjon.

Read more »

Mexico mot Sør-Afrika: Laguttak, statistikk og oppladning før VM-åpningen 2026«Endelig» er VM 2026 i gang! Etter enorm oppladning og forventninger er det klart for kamp når vertsnasjonen Mexico åpner det største mesterskapet noensinne mot Sør-Afrika i Mexico City.

Read more »

Mexico-Sør-Afrika preget av demonstrasjonerUnder VM-kampen mellom Mexico og Sør-Afrika har det utbrutt voldelige sammenstøt mellom politi og demonstrerende lærere utenfor Azteca Stadion i Mexico by.

Read more »

Mexico og Sør-Afrika 1-1 i VM-åpningenRaúl Jiménez scoret sitt 46. landsholdsmål for Mexico mot Sør-Afrika i Mexico City, etter 67 minutter. Mexico hadde en god start mot Sør-Afrika, men ble slått 1-0 i første omgang. Sør-Afrikas keeper sendte ballen rett i beina på Álvaro Fidalgo, som ikke fikk avsluttet. Mexico hadde flere sjanser, men ikke minst for Raúl Jiménez. Kampen endte 1-1.

Read more »