Ti år etter Turøy-ulykken: Er vi bedre rustet mot helikopterulykker?

Det er ti år siden tretten mennesker omkom i helikopterulykken ved Turøy. Ulykken førte til omfattende granskninger og endringer i sikkerhetsrutiner. Er vi nå bedre forberedt på å håndtere slike katastrofer?

I dag er det ti år siden tretten mennesker mistet livet i en tragisk helikopterulykke ved Turøy . Ulykken skjedde 29. april 2016 da et Super Puma -helikopter med elleve passasjerer og to piloter styrtet etter at hovedrotoren løsnet.

Vrakdelene ble funnet over et stort område, og ingen av de ombordværende overlevde. Ulykken var en brutal påminnelse om farene ved offshore-transport og satte i gang omfattende undersøkelser og forebyggende tiltak. Helikopterulykker er sjeldne, men konsekvensene er ofte katastrofale. Etter Turøy-ulykken ble det gjennomført flere granskninger, blant annet av Statens havarikommisjon, som avslørte at feilen lå i helikopterets hovedgirboks.

Girboksen hadde tidligere blitt skadet i et ulykkesforløp i Australia, hvor den falt av en lastebil som prøvde å unngå kenguruer. Etter reparasjon ble den omdisponert til bruk i Nordsjøen. Granskingen førte til at Airbus innførte strengere inspeksjonsrutiner og tidligere utskiftning av slitedeler, men mange anså ikke disse tiltakene som tilstrekkelige. Som et resultat av ulykken ble Super Puma-helikoptre helt fjernet fra norsk sokkel og erstattet av S-92-helikoptre fra Sikorsky.

Selv om S-92 regnes som tryggere, har også denne modellen hatt hendelser. For å unngå avhengighet av én helikoptertype har Equinor valgt å diversifisere flåten. Sikkerheten for offshore-reisende er avhængig av et robust system som kan håndtere uforutsette hendelser. Det krever samarbeid mellom operatører, produsenter og myndigheter for å sikre at helikoptertransporten forblir så trygg som mulig.

Historien viser at hver ulykke kommer med nye utfordringer, og derfor må vi hele tiden forbedre systemene for å beskytte de som reiser offshore





Helikopterulykke Turøy Super Puma Sikkerhet Offshore

