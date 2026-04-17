Tidligere Arsenal-keeper Alex Manninger omkommet i togulykke

Den tidligere Arsenal- og Liverpool-keeperen Alex Manninger er død, 48 år gammel, etter en tragisk togulykke i Østerrike. Han ble fanget i bilen sin etter en kollisjon med et tog og døde av skadene.

Det østerrikske fotballmiljøet er i sorg etter den tragiske bortgangen til den tidligere Arsenal - og Liverpool -keeperen, Alex Manninger . Han ble 48 år gammel, etter å ha mistet livet i en alvorlig togulykke i hjemlandet torsdag morgen.

Ulykken fant sted i Nussdorf am Haunsberg, et tettsted nord for Salzburg, rundt klokken halv ni. Manninger var sjåfør i en VW Multivan som kolliderte med et lokaltog fra Salzburg på en liten, ubevoktet planovergang kort tid etter toget hadde forlatt et stopp. Sammenstøtet var kraftig, og bilen ble kastet flere meter fremover. Heldigvis kom de rundt 25 passasjerene om bord på toget, samt togføreren, uskadde fra hendelsen. Manninger ble derimot sittende fastklemt i vraket av bilen.

Førstehjelpere arbeidet febrilsk for å frigjøre ham og forsøkte deretter gjenoppliving med en hjertestarter. Til tross for de omfattende forsøkene, bekreftet politiets talskvinne Ingrid Planitzer at sjåføren av kjøretøyet dessverre omkom som følge av de alvorlige skadene han pådro seg.

Matthias Ganisl, leder for Nussdorf frivillige brannvesen, beskrev hendelsesforløpet til Salzburger Nachrichten. Han forklarte at den aktuelle strekningen er en servicevei som krysser jernbanelinjen. Veien leder videre til flere feriehus og fiskeområder.

Alex Manninger hadde en betydelig karriere som profesjonell fotballspiller. Han ankom Arsenal fra den østerrikske klubben Grazer AK i 1997, og tilbrakte flere år i Londonklubben hvor han spilte 64 kamper. Hans tid i Arsenal var preget av suksess, og han var en del av laget som tok både Premier League- og FA-cup-tittelen i 1998. I et nylig intervju med Gazzetta dello Sport, uttrykte Manninger stor takknemlighet og nostalgi for tiden han tilbrakte i Arsenal. Han beskrev det som en følelsesladet opplevelse å tenke tilbake på perioden.

Som 20-åring ble han hentet til klubben under Arsène Wengers ledelse, som hadde som mål å internasjonalisere klubben og satse på unge talenter. Manninger følte seg trygg i mål fra ung alder, og fremhevet betydningen av å ha erfarne spillere som Tony Adams som mentorer. Han uttrykte en viss anger over å ha forlatt Arsenal for tidlig, men understreket samtidig sitt ønske om å få spilletid.

Hans bidrag og profesjonalitet ble også anerkjent av Peter Schottel, sportsdirektør i det østerrikske fotballforbundet. Schottel omtalte Manninger som en fremragende ambassadør for østerriksk fotball, både sportslig og personlig. Han understreket Manningers internasjonale karriere som en standardsetter som inspirerte unge målvakter.

Schottel fremhevet Manningers profesjonalitet, ro og pålitelighet som avgjørende for suksessen i lagene han representerte, inkludert landslaget. Han la til at Manningers prestasjoner fortjener den største respekt og vil aldri bli glemt, og at forbundets tanker går til familien og de nærmeste i denne sorgen.





