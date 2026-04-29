Tidligere FBI-sjef James Comey tiltalt for trusler mot Trump

James Comey er tiltalt av det amerikanske justisdepartementet for å ha truet Donald Trump med et bilde publisert på Instagram. Saken har utløst anklager om politisk motivert hevn.

Tidligere FBI -direktør James Comey er formelt tiltalt av det amerikanske justisdepartementet, en utvikling som har utløst en ny runde med politisk strid og anklager om hevnaksjoner.

Kjernen i tiltalen dreier seg om et bilde Comey publiserte på Instagram i mai i fjor. Bildet viste skjell formet som tallene 86 og 47 på en strand. Republikanere og Trumps administrasjon tolket raskt tallet 86 som en trussel, da det på slang kan bety å «bli kvitt noen», og knyttet det til Donald Trump som den 47. presidenten i USA. Comey slettet bildet etter kort tid, men skaden var allerede skjedd.

Trump selv har beskrevet tallet 86 som et mafiauttrykk. Justisdepartementet hevder nå at bildet var tilstrekkelig truende og rettet mot Trump til at det kvalifiserer som en trussel mot presidentens liv. Comey, som har vært en åpen kritiker av Trump, avviser anklagene og beskriver tiltalen som et politisk motivert hevntokt. Han uttrykte sin uskyld og ureddhet i en video publisert på Substack, og oppfordret til at saken blir behandlet i en uavhengig rettsinstans.

Under en kort høring i Virginia nektet Comey å uttale seg, men hans advokat, Patrick Fitzgerald, understreket at tiltalen er et tydelig forsøk på å ramme politiske motstandere. Saken minner om en tidligere tiltale mot Comey i september i fjor, som ble avvist av en føderal dommer på grunn av uregelmessigheter i utnevnelsen av statsadvokaten som reiste tiltalen.

Denne nye tiltalen markerer en fortsettelse av Trumps administrasjons forsøk på å straffeforfølge det presidenten oppfatter som politiske fiender, etter at Trump tidligere har oppfordret til straffeforfølgelse av sine motstandere. Fungerende justisminister Todd Blanche, tidligere Trumps hovedadvokat, forsvarte tiltalen og hevdet at handlingen er uakseptabel og vil bli etterforsket. Konflikten mellom Trump og Comey har dype røtter, og stammer fra Comeys ledelse av FBI under etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Trump mener Comey brukte rettsvesenet politisk mot ham. Tiltalen i skjell-saken har vakt skepsis blant juridiske eksperter, som påpeker at påtalemyndigheten må bevise at Comey «med viten og vilje» truet med å ta livet av presidenten. Comey har selv forklart at han fjernet bildet fordi han er imot vold i alle former, og at det aldri falt ham inn å true Trump.

Saken kommer også i kjølvannet av at presidenten offentlig ba sin daværende justisminister om å ta grep mot politiske motstandere, noe som førte til at justisministeren mistet jobben kort tid etter. Det er en økende bekymring for at justisdepartementet blir brukt som et verktøy for politisk forfølgelse, og at tiltalen mot Comey kan lide samme skjebne som den forrige, og bli avvist på grunn av prosessuelle feil eller mangel på bevis





