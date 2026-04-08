Tidligere forsvarssjef kritisk til Stoltenbergs Trump-møte: 'Kaster bort tida'

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, kritiserer Jens Stoltenbergs møte med Donald Trump. Diesen mener Trump vil svekke Nato og at Stoltenberg bør fokusere på å alliere seg med kritisk krefter i USA.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Tidligere forsvarssjef i Norge, Sverre Diesen , uttaler seg kritisk om Nato s generalsekretær Jens Stoltenberg s møte med USAs presidentkandidat Donald Trump . Diesen, som ledet det norske forsvaret mellom 2005 og 2009, mener at Stoltenberg kaster bort tiden sin ved å møte Trump.

Han hevder at så lenge Trump er president, vil USAs sikkerhetsgaranti være uten troverdighet, og Nato vil ikke være en realitet. Diesen, som nå jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt, argumenterer for at Stoltenberg bør fokusere på å alliere seg med de politiske kreftene i USA som ser utfordringene Trump representerer. Han mener at Trump ikke lar seg forandre, og at Stoltenberg bør erkjenne dette og endre sin strategi.Diesens kommentarer kommer i kjølvannet av Trumps gjentatte trusler om å trekke USA ut av Nato, blant annet på grunn av medlemslandenes manglende deltakelse i en potensiell angrepskrig mot Iran. Diesen understreker at Trumps holdning til Nato utgjør en alvorlig trussel mot alliansens fremtid og effektivitet. Han peker på at Trumps manglende interesse for å forsvare Europa som en kjerneinteresse for Nato er det sentrale problemet. Diesen mener at Stoltenberg bør prioritere å styrke båndene med de politiske kreftene i USA som er bekymret for Trumps holdning, i stedet for å forsøke å overbevise Trump om å endre sine synspunkter. Han antyder at Stoltenberg bør anerkjenne at Trump er en realitet og fokusere på å navigere i et politisk landskap der USAs engasjement i Nato kan være usikkert. Denne strategiske endringen, ifølge Diesen, er avgjørende for å sikre Natos fremtid og bevare alliansens troverdighet.\Diesen peker også på de potensielle konsekvensene av et svekket Nato. Han advarer om at et manglende engasjement fra USA vil kunne føre til en økt europeisk avhengighet av egen sikkerhet og forsvar. Dette vil i sin tur kunne føre til økte spenninger og en mer ustabil sikkerhetssituasjon i Europa. Diesens bekymringer reflekterer en bredere bekymring i sikkerhetspolitiske kretser om Trumps innflytelse og dens potensielle innvirkning på globale allianser. Han understreker at Stoltenbergs rolle er kritisk i å navigere i denne utfordrende situasjonen. Diesen mener at Stoltenberg må være pragmatisk og tilpasse seg den politiske virkeligheten. Han antyder at Stoltenberg bør fokusere på å bygge allianser med de som deler en bekymring for USAs engasjement i Nato. Dette kan innebære å styrke samarbeidet med europeiske land og søke støtte fra politiske krefter i USA som er sterkt tilhengere av Nato. Diesens uttalelser kaster lys over de komplekse utfordringene Nato står overfor i møte med en mulig ny Trump-administrasjon. Hans analyse understreker behovet for strategisk tilpasning og fokus på å bevare alliansens troverdighet i en tid med økende usikkerhet. I tillegg til å fokusere på politiske krefter i USA, antyder Diesen indirekte at Stoltenberg bør fremme en mer robust europeisk forsvarsevne. Dette vil ikke bare redusere avhengigheten av USA, men også styrke Natos samlede forsvarspotensial og troverdighet.\Diesen er ikke alene om å uttrykke bekymring. Mange sikkerhetspolitiske eksperter deler hans synspunkt om at Trumps holdning til Nato utgjør en reell trussel. Flere eksperter peker på at Trumps manglende interesse for Nato skyldes en kombinasjon av politiske og økonomiske faktorer. De mener at Trump ser Nato som en byrde for USA og er mer interessert i å fokusere på innenrikspolitiske spørsmål. Diesens analyse er likevel viktig fordi den kommer fra en person med lang erfaring og innsikt i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hans uttalelser gir et innblikk i de strategiske vurderingene som gjøres i kulissene av forsvarsledere og eksperter. Hans klare budskap er at Stoltenberg må handle pragmatisk og prioritere å sikre Natos fremtid i møte med en mulig ny Trump-administrasjon. Dette innebærer ikke bare å møte Trump, men også å styrke båndene med de politiske kreftene i USA som ser utfordringene ved Trumps holdning. I tillegg til dette, nevner Diesen implisitt viktigheten av å styrke den europeiske forsvarsevnen som en ekstra forsikring mot usikkerhet. Dette vil gi Nato en sterkere grunnvoll for å navigere i det kommende politiske landskapet og sikre alliansens fremtid. De kommende årene blir kritiske for Nato, og Diesens analyse understreker hvor viktig det er med kloke strategiske valg





