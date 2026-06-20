Tidligere Go-Ahead-ansatte kritiserer selskapets drift på Sørlandsbanen

To tidligere Go-Ahead-ansatte mener at selskapet aldri hadde forutsetninger for å lykkes på Sørlandsbanen. De kritiserer selskapets drift og mener at problemene skyldes mangelfullt vedlikehold og at jernbanereformen har synliggjort konsekvensene av etterslepet.

To tidligere Go-Ahead -ansatte mener selskapet aldri hadde forutsetninger for å lykkes på Sørlandsbanen . De to mennene, Roald Stallemo og Dag Brekkan, begynte hos Go-Ahead i 2019 og har erfaring fra NSB og Vy.

De mener at togselskapet kjørte en for stram ruteplan med for få tog. Ifølge NRK var 605 tog innstilt ved utgangen av mai 2026. Punktligheten for Go-Aheads trafikk på strekningen var 66 prosent i 2025. Selskapet har brukt 470 millioner kroner på erstatningsbusser og drosjer, mens passasjertallet har falt fra rundt én million til 700.000.

Målet var 1,3 millioner reisende. Når togene måtte på verksted, hadde de ikke tog å sette inn, hevder de. Go-Ahead har åtte tog i daglig drift. Da Vy kjørte Sørlandsbanen hadde de også åtte tog, men til sammen 16 tog i landet de kunne veksle på.

Stallemo mener en hovedfeil ved konkurranseutsettingen var at togene ble låst til hvert enkelt selskap, i stedet for å inngå i en felles pool. Go-Ahead-sjef Emil Eike avviser at åtte togsett er for lite til å drive Sørlandsbanen. Han mener problemet først og fremst skyldes mangelfullt vedlikehold over tid, og at jernbanereformen har synliggjort konsekvensene av etterslepet.

Eike sier at tog til 150 millioner kroner ikke bør stå mer stille enn nødvendig, og mener det hadde vært mulig å levere på ruteplanen dersom vedlikeholdet hadde vært på stell





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